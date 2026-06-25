Горещо на трибуните: Кои са най-стилните футболни половинки

В сички погледи на Мондиал 2026 отново са насочени към най-големите звезди на футбола, които влизат в битка за най-високото отличие в този спорт. Извън скоростта на играта при преливането от защита в атака и наелектризиращата атмосфера на препълнения стадион, един друг спектакъл открадна вниманието – най-новата мания на висшата мода по играта.

От Loewe, които обличат националния отбор на Испания, до Jacquemus, които пренасят своя изискан минимализъм в отбора на Франция – луксозните модни къщи приемат спорта с отворени обятия.

Дори пристигането на отборите се превърна в моменти, достойни за модното дефиле, изпълнени с дизайнерски чанти и облекла по поръчка. Начело на тази нова вълна са футболните съпруги и приятелки (които англичаните накратко наричат WAGs) по трибуните на всеки мач.

Половинките на тези талантливи играчи имат много повече зад гърба си от успешната кариера на своите партньори на терена; те се налагат като модни икони и са в центъра на вниманието на най-големите имена в индустрията.

Независимо дали сте виждали тези диви да нажежават атмосферата край терена или не, техният стил в духа на „тихия лукс“ и ексцентричните им визии държат целия интернет в плен. От Антонела Рокуцо и Джорджина Родригес до Изабел Хаугсенг Йохансен и Толами Бенсън – тези жени носят блясък от най-висока класа на най-голямата футболна сцена.

Вижте в галерията ни най-стилните футболни половинки, които събират погледите на трибуните.