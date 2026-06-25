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Радио Витоша е най-слушаната станция в София за април 2026 г.

Според официалното изследване станцията достига до най-много уникални слушатели в целевата група 15-69 години в София на дневна, седмична и месечна база, като едновременно с това заема първо място по аудиторен дял в столицата

25 юни 2026, 15:11
Радио Витоша е най-слушаната станция в София за април 2026 г.
Източник: радио Витоша

Р адио Витоша затвърждава лидерската си позиция като най-слушаното радио в София, показват данните на GARB Audience Measurement Bulgaria за април 2026 г. Според официалното изследване станцията достига до най-много уникални слушатели в целевата група 15-69 години в София на дневна, седмична и месечна база, като едновременно с това заема първо място по аудиторен дял в столицата.

  • Над 635 000 слушатели на национално ниво

През април 2026 г. Радио Витоша е достигнало до над 635 000 уникални слушатели на възраст между 15 и 69 години в национален мащаб. Радиостанцията се нарежда сред петте най-слушани радиостанции по аудиторен дял в една от най-предпочитаните от рекламодателите аудитории – 25-54 Urban.

  • Радиото остава една от най-силните медии в България

Данните на GARB потвърждават, че радиото в България продължава да бъде сред медиите с най-високо покритие. През април радиослушането достига до 90% от населението на възраст 15-69 години, а сред градската аудитория на възраст 25-54 години покритието достига впечатляващите 95%.

Над половината от радиослушането в активните възрастови групи се осъществява в автомобил, а близо една трета – на работното място. Сред аудиторията 25-45 Urban слушането на радио в автомобил достига близо 60%, което подчертава значението на радиото като ежедневен спътник на активните градски хора.

  • Nova Radio Group достига близо 40% от населението

Радио Витоша е част от Nova Radio Group, заедно с Радио Веселина, The Voice и Magic FM. През април 2026 г. радиогрупата е достигнала до 1,7 млн. уникални слушатели в национален ефир или близо 40% от населението на възраст 15-69 години.

Сред аудиторията 25-54 Urban покритието на Nova Radio Group достига около 44%, а сред младите слушатели на възраст 15-25 години, живеещи в градовете - почти 50%.

  • Радио Витоша и The Voice сред лидерите в София

В столицата Nova Radio Group е радио групата с най-голям аудиторен дял, като изпреварва конкурентните радио групи с два процентни пункта. Водещ принос за този успех имат Радио Витоша и The Voice, които са сред предпочитаните радиостанции от слушателите в София.

  • Радио Витоша продължава устойчивото си развитие

Резултатите за април 2026 г. потвърждават устойчивото развитие на Радио Витоша като модерна градска радиостанция, която успешно достига до активната аудитория и остава неизменна част от ежедневието на слушателите в София и големите градове на България.

  • За изследването

Данните са част от национално представително изследване на радио аудиториите на възраст 15-69 години, проведено от GARB Audience Measurement Bulgaria в периода 1-30 април 2026 г. сред 1205 респонденти.

GARB Audience Measurement Bulgaria е единственият официален източник на национално представителни данни за радиослушаемостта в България за населението във възрастовата група 15-69 години.

Източник: Радио Витоша    
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