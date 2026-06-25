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Седмицата на модата в Милано: Prada и Dolce & Gabbana с нови тенденции за мъжко облекло

На фона на икономическа несигурност и горещини, Седмицата на модата заложи на изчистени линии, по-впити дрехи и неочаквано много кожа

Стела Христова Стела Христова

25 юни 2026, 13:59
Седмицата на модата в Милано: Prada и Dolce & Gabbana с нови тенденции за мъжко облекло
Източник: Getty Images

В сложни и тежки времена миланските дизайнери заложиха на по-лек подход – ако не по отношение на материалите, то поне в силуета.

На фона на икономическа несигурност, геополитическо напрежение и задушаваща Седмица на модата в Милано, създателите на облекла масово се върнаха към основите за следващото лято, избирайки изчистени линии и обрани визии. Prada поведе тенденцията, като съкреативните директори Миуча Прада и Раф Симонс се застъпиха за простотата и познатите дрехи, преосмислени чрез нови пропорции и изработка, пише АР.

Това обаче не означава, че обличането за горещините ще бъде лесно. Модните подиуми в Милано бяха изпълнени с кожа и плетива за следващия летен сезон, което подсказва, че модният елит може да се нуждае от силен климатик, бягство в планината или по-високи географски ширини, за да носи част от моделите. Основните тенденции от колекциите за мъжко облекло пролет-лято 2027 г., които приключиха в понеделник, включват използването на луксозни материали, проветривост на дрехите и по-леки костюми, докато неколцина дизайнери предизвикателно избраха блясъка пред сдържаността.

  • Кожата доминира въпреки жегата

Може би най-голямата изненада за сезона беше устойчивото присъствие на кожата. Кожените комбинации на Prada бяха вдъхновени от универсалността на дънките, показвайки тесни панталони с пет джоба, съчетани с къси якета с плоски джобове, които изпълняваха ролята на ризи. Други дизайнери използваха техники на тъкане и перфорация, за да направят кожата по-дишаща, дори когато температурите се покачваха. В Милано луксът и практичността често бяха в конфликт.

  • Завръщането на тялото

След години на овърсайз силуети, мъжкото облекло отново прилепва по тялото. Дизайнерите постигнаха общо съгласие, че добре облеченият мъж все още носи костюм. Предизвикателството беше как да се оцелее в жегата. Отговорът дойде под формата на проветрение, като официалните ризи бяха оставени разкопчани. Някои от тях бяха направени прозрачни, а други просто бяха премахнати. Дългите панталони запазиха доминацията си, но се наблюдаваше изместване към облекла, по-близки до тялото. Dolce & Gabbana стигнаха най-далеч в тази идея с микрошорти, които показваха мускулести крака, докато някои марки разголиха торсовете.

Кройките останаха централна част от миланските колекции, но в по-леки и по-свободни форми. Дизайнерите омекотиха конструкциите, отвориха деколтетата и експериментираха с материи и изработки, които позволяват по-голям въздушен поток. Резултатът бяха костюми, създадени за повишаващите се температури, без да се отказват от формалността. Американският дизайнер Том Браун, който вече е собственост на Zegna, се завърна в Милано за първи път от 2008 г. насам с наслоени костюми, залагащи сериозно на подходящия за лятото крепон (seersucker) и плисирани поли за мъже, които отдавна са запазена марка на бранда. Посланието от Милано беше ясно: костюмът няма да изчезне, но се адаптира.

Кожа и разголени торсове: Смелите тенденции Седмицата на модата в Милано
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Седмицата на модата в Милано
Седмицата на модата в Милано
Седмицата на модата в Милано
Седмицата на модата в Милано
  • Разбира се, сдържаността не е за всеки

Докато по-голямата част от Милано прие сдържаността, някои дизайнери заложиха двойно повече на декорацията. Philipp Plein представи деним ансамбъл, инкрустиран с кристали, чиято изработка отнема дни ръчен труд. Dolce & Gabbana също се насочиха към украшенията, включително детайли от мъниста, напомнящи за корали. Ако визията на Prada беше за съкращаване, тези дизайнери безкомпромисно предложиха максимализъм и блясък.

  • Място за нови гласове

По-ореденият календар в Милано създаде възможности за изгряващи дизайнери да привлекат вниманието редом с най-големите имена в индустрията. Мартин Куад направи своя дебют в Милано с необичайни шивашки трикове, които му донесоха популярност в родния Копенхаген, докато Доменико Орефиче заложи на кожа и богато тъкани текстили за своята смесена колекция. Марката Shinyakozuka на японския дизайнер Шиня Козука също дебютира в Милано с една изключително поетична и лятна колекция, олицетворена от модел с голи гърди, облечен в широко прозрачно палто в цвят чирок (зелено-син) и широки бели панталони.

Редактор: Стела Христова
Седмица на модата в Милано мъжка мода пролет-лято 2027 Prada дизайнерски костюми модни тенденции
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