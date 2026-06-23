България

Шофьор заспа зад волана и предизвика тежка челна катастрофа, затвориха пътя Разград – Русе

Четирима души са транспортирани в болница

Василена Василева Василена Василева

23 юни 2026, 09:59
Шофьор заспа зад волана и предизвика тежка челна катастрофа, затвориха пътя Разград – Русе
Източник: iStock Photos

Главният път Разград – Русе е временно затворен заради тежка катастрофа в района на кръстовището за улица „Добруджа“ в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

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По първоначални данни лек автомобил, управляван от 50-годишен мъж от самуилското село Владимировци, се е движел в посока Разград, когато шофьорът е заспал зад волана. В резултат на това автомобилът е навлязъл в насрещната лента и се е ударил челно в друг лек автомобил, движещ се към Русе.

При сблъсъка тежко е пострадал 37-годишният шофьор на другия автомобил от Разград. Той е бил сам в колата и към момента е неконтактен.

В първия автомобил са пътували четирима души. Всички участници в инцидента са транспортирани в разградската болница за преглед и уточняване на състоянието им.

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Пробата на 50-годишния водач за алкохол е отрицателна.

Заради катастрофата движението по главен път I-2 в района е временно преустановено. Въведен е обходен маршрут – от бензиностанция „Европа“ по бул. „Априлско въстание“ в Разград към село Гецово и обратно към главния път, уточняват от полицията.

Причините за произшествието се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме, че в края на миналата седмица момче загина при тежка катастрофа в самуилското село Богданци.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова    
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