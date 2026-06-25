България

Правосъдният министър разпореди проверки по спорна реабилитация на осъждан за престъпления срещу деца

Николай Найденов сезира ВСС и Инспектората към него след информация, че реабилитиран мъж е работил на позиция, свързана с охраната на ученици

Василена Василева Василена Василева

25 юни 2026, 13:47
Правосъдният министър разпореди проверки по спорна реабилитация на осъждан за престъпления срещу деца
Източник: БТА

М инистърът на правосъдието Николай Найденов поиска спешни проверки по случай с висок обществен интерес, свързан със съдебната реабилитация на мъж, осъждан за престъпления срещу деца. Това съобщиха от Министерството на правосъдието.

Повод за действията на министъра е журналистическо разследване, според което мъж, многократно осъждан за престъпления против половата неприкосновеност на малолетни, е получил съдебна реабилитация. След това той е бил назначен на длъжност, свързана с охраната на деца в училище, а впоследствие е задържан във връзка с ново разследване за престъпления срещу деца.

Във връзка със случая министър Найденов е сезирал Висшия съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към ВСС с искане да бъде извършена проверка на производството по съдебна реабилитация.

„Когато се касае за педофилия и за тежък профил на системен рецидивист, преценката за добро поведение не може да се основава единствено на формални писмени характеристики, липса на неприключени наказателни производства или изтичане на изпитателен срок. Тя следва да бъде подложена на изключително прецизен, всеобхватен и задълбочен съдебен анализ“, посочва министърът.

По думите му допускането на съдебна реабилитация без категорични доказателства за поправянето на извършителя може да създаде сериозен риск за обществото.

„Допускането на съдебна реабилитация при липса на категорични данни за поправянето на извършителя може да създаде риск за живота, здравето и неприкосновеността на най-уязвимата част от обществото – децата“, подчертава Найденов.

Според него обществото очаква от правораздавателните органи не формално прилагане на закона, а внимателна и задълбочена оценка при случаи, свързани с тежки престъпления.

„Обществото очаква от правораздавателните органи не формализъм, а безкомпромисна прецизност при прилагането на институти, които заличават последиците от извършени тежки престъпления“, заявява министърът.

  • Какво представлява съдебната реабилитация

Съдебната реабилитация е правен институт, чрез който при определени условия могат да бъдат заличени последиците от влязла в сила присъда. За да бъде допусната, съдът следва да прецени дали осъденият е имал добро поведение след изтърпяване на наказанието и дали са изпълнени всички законови изисквания.

Именно оценката за това дали извършителят е показал трайно поправяне е в центъра на обществения дебат около конкретния случай.

  • По-строг контрол върху случаите на педофилия

Темата за защитата на децата и контрола върху извършителите на сексуални престъпления срещу малолетни е във фокуса на общественото внимание през последните месеци.

През февруари Народното събрание прие промени, с които част от информацията в Националния регистър на лицата, извършили престъпления срещу половата неприкосновеност на деца, стана публична.

Очаква се след проверките на ВСС и Инспектората към него да стане ясно дали при постановяването на съдебната реабилитация са били спазени всички законови изисквания и дали има основания за последващи действия.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Константин Костов    
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