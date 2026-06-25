Любопитно

Капан в жегите: Назоваха двете най-опасни напитки през лятото

Британски лекари предупреждават, че консумацията на две конкретни напитки по време на екстремни жеги може критично да дехидратира тялото и да съсипе качеството на съня през нощта

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 юни 2026, 14:51
Капан в жегите: Назоваха двете най-опасни напитки през лятото
Източник: iStock/GettyImages

Б ритански лекари предупреждават, че консумацията на две конкретни напитки по време на екстремни жеги може критично да дехидратира тялото и да съсипе качеството на съня през нощта.

По време на екстремни температури охлаждането на тялото през нощта и осигуряването на препоръчителните седем до девет часа сън се превръща в истинско предизвикателство.

Експерти от Британския червен кръст подчертават, че най-лошото нещо, което можете да направите за организма си по време на гореща вълна, е да изпиете чаша алкохол или порция ледено кафе вечерта.

Напитките, съдържащи кофеин, действат като мощни диуретици. Те принуждават бъбреците да изхвърлят течностите по-бързо, повишават вътрешната температура на тялото и задействат опасна дехидратация. Алкохолът, който често се свързва с лятната релаксация, вместо това силно засяга нервната система, правейки съня повърхностен и неспокоен.

Защо дневният сън не се препоръчва

Жегата принуждава тялото да изразходва огромно количество енергия само за да поддържа стабилна температура, поради което хората често се чувстват непоносимо отпаднали през деня. Лекарите обаче строго предупреждават да не се поддавате на желанието за следобедна дрямка.

Дневният сън ще наруши биологичните ви ритми и когато дойде време за пълноценна нощна почивка, може просто да се окажете в състояние на безсъние.

Вместо това експертите препоръчват да се придържате максимално към обичайната си рутина – да си лягате и да се храните по едно и също време, за да не създавате допълнителен стрес за организма.

Медицински специалисти от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) излязоха с важно предупреждение, че екстремните горещини представляват смъртоносна заплаха не само за възрастните хора или пациентите с хронични заболявания.

Дори напълно здрави хора в разцвета на силите си могат да развият сериозни, застрашаващи живота усложнения (включително топлинен удар), ако игнорират основните правила за безопасност по време на периоди с обявен червен код за опасно време.

Тази статия е само с информационна цел и не трябва да се използва за медицинска диагностика или самолечение. При всякакви опасения, свързани със здравето се консултирайте с лекар.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
екстремни жеги дехидратация качествен сън кофеин алкохол гореща вълна топлинен удар здравословен сън летни температури безопасност
Последвайте ни
Отстраниха директора на НДК

Отстраниха директора на НДК

Разследват Урсула фон дер Лайен заради „тайни чатове“ със Зеленски и Макрон

Разследват Урсула фон дер Лайен заради „тайни чатове“ със Зеленски и Макрон

„Морска администрация“: Мазутът по Черноморието не е от нов разлив, а от стари нефтени замърсявания

„Морска администрация“: Мазутът по Черноморието не е от нов разлив, а от стари нефтени замърсявания

Капан в жегите: Назоваха двете най-опасни напитки през лятото

Капан в жегите: Назоваха двете най-опасни напитки през лятото

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Шофираме неправилно: нова хиперкола ще кара да се чувстваме като Батман

Шофираме неправилно: нова хиперкола ще кара да се чувстваме като Батман

carmarket.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 1 ден
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 1 ден
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 1 ден
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

DARA става новото лице на България пред света

DARA става новото лице на България пред света

Любопитно Преди 13 минути

Победителката от „Евровизия 2026“ става част от мащабна рекламна кампания на Министерството на туризма. Звездата ще представи пред милиони хора по света красотата на България, емблематични места като Белоградчишките скали и родната си Варна

Луис Хамилтън и Колман Доминго на звездния първи ред на ревюто на Ralph Lauren в Милано

Луис Хамилтън и Колман Доминго на звездния първи ред на ревюто на Ralph Lauren в Милано

Любопитно Преди 18 минути

На Седмицата на модата в Милано Ralph Lauren представи стилна мъжка колекция, съчетаваща класика и модерност, която привлече редица знаменитости, сред които Луис Хамилтън и Колман Доминго, превръщайки събитието в истински моден празник

Нов тежък пътен инцидент с камион, образува се задръстване на автомагистрала „Струма“

Нов тежък пътен инцидент с камион, образува се задръстване на автомагистрала „Струма“

България Преди 1 час

След катастрофата в участъка се е образувало сериозно задръстване

„Тайно общество 2“ в „Темата на NOVA”

„Тайно общество 2“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Повдигнаха обвинение на шофьора на тира от катастрофата на „Тракия“

Повдигнаха обвинение на шофьора на тира от катастрофата на „Тракия“

България Преди 1 час

Назначена е тройна автотехническа експертиза, която с точност ще изясни механизма и причините довели до тежкия пътен инцидент

Община Варна издава още две заповеди за събаряне на сгради в "Баба Алино"

Община Варна издава още две заповеди за събаряне на сгради в "Баба Алино"

България Преди 1 час

"Акцентът е върху недовършени сгради без обитатели, проверяват се и инженерни съоръжения в района", заяви кметът Благомир Коцев

Седмицата на модата в Милано: Prada и Dolce & Gabbana с нови тенденции за мъжко облекло

Седмицата на модата в Милано: Prada и Dolce & Gabbana с нови тенденции за мъжко облекло

Любопитно Преди 1 час

На фона на икономическа несигурност и горещини, Седмицата на модата заложи на изчистени линии, по-впити дрехи и неочаквано много кожа

,

България е на първо място по поскъпване на строителството в Европейския съюз

България Преди 2 часа

Данните на Евростат показват шокиращ ръст от 166% за последното десетилетие, което ни поставя далеч пред средното за Европа равнище

<p>Правосъдният министър разпореди проверки по спорна реабилитация на осъждан за педофилия</p>

Правосъдният министър разпореди проверки по спорна реабилитация на осъждан за престъпления срещу деца

България Преди 2 часа

Николай Найденов сезира ВСС и Инспектората към него след информация, че реабилитиран мъж е работил на позиция, свързана с охраната на ученици

<p>Въздушна линейка транспортира в Пловдив пострадалата на АМ &quot;Тракия&quot;</p>

Медицински хеликоптер транспортира в Пловдив тежко пострадалата от катастрофата на "Тракия"

България Преди 2 часа

49-годишната жена е стабилизирана след няколко операции, екип от въздушната спешна помощ преценява дали може да бъде транспортирана в Пловдив

Горещо на трибуните: Кои са най-стилните футболни половинки

Горещо на трибуните: Кои са най-стилните футболни половинки

Любопитно Преди 2 часа

Светът е Мондиал, но извън терена, един друг спектакъл открадна вниманието – половинките на играчите. А най-стилни сред тях са Изабел Йохансен, Джорджина Родригес, Мишел Куртоа, Антонела Рокуцо, Тини Стоесел, Толами Бенсън и Бруна Бянкарди

Потребителите избраха А1 за любима марка в телекомуникациите за осма поредна година

Потребителите избраха А1 за любима марка в телекомуникациите за осма поредна година

Любопитно Преди 2 часа

Първите 10 000 евро в Smart Face вече имат своя притежател

Първите 10 000 евро в Smart Face вече имат своя притежател

Любопитно Преди 2 часа

Михаела от Стара Загора показа впечатляваща интуиция и грабна голямата награда

60 години мистерия: Убита ли е Мерилин Монро, или истината е погребана с нея

60 години мистерия: Убита ли е Мерилин Монро, или истината е погребана с нея

Любопитно Преди 2 часа

През последните дни темата отново се превърна в най-обсъжданата в света

Семейна драма: Защо децата на Хари и Меган няма да се срещнат с братовчедите си в Лондон

Семейна драма: Защо децата на Хари и Меган няма да се срещнат с братовчедите си в Лондон

Любопитно Преди 2 часа

Принц Арчи и принцеса Лилибет ще пътуват до Великобритания следващия месец за първи път от четири години насам. Въпреки надеждите на крал Чарлз III обаче, децата на Хари и Меган няма да се съберат с братовчедите си Джордж, Шарлот и Луи

Финансовият план до 2028 г.: Какво залага правителството в първия Бюджет изцяло в евро

Финансовият план до 2028 г.: Какво залага правителството в първия Бюджет изцяло в евро

България Преди 2 часа

Проектът предвижда МРЗ от €620, нов таван на осигуровките и по-скъпи винетки от август, докато ЕК ни заплашва с процедура за прекомерен дефицит

Всичко от днес

От мрежата

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
1

Иде първи горещ полъх на лятото

sinoptik.bg
1

Лятната влага край морето: Как правилно да използваме режима за изсушаване (DRY)

sinoptik.bg

Ива Екимова разчувства мрежата с послание към Дара

Edna.bg

Бруклин Бекъм отново избра семейство Пелц – отпразнува рождения ден на тъста си

Edna.bg

Барселона дава Тер Щеген под наем на Аякс

Gong.bg

Вижте рекордите на Кристиано Роналдо - феноменални са

Gong.bg

Отстраниха директора на НДК

Nova.bg

Камион скъса мантинелата и удари кола в насрещното на „Струма”, има пострадал (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg