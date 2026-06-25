Община Варна издава още две заповеди за събаряне на сгради в "Баба Алино"

О бщина Варна издава още две заповеди за премахване на постройки в местността „Баба Алино“, като през следващата седмица се очакват и допълнителни действия в същата посока. Това съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.

По думите му общинските служители, ангажирани със строителния контрол, работят активно по проверките и административните процедури, свързани с незаконно строителство в района.

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„Служителите от отдела по строителен контрол са много активни“, посочи Коцев, като допълни, че ще бъде търсено съдействие и от районните администрации.

Той обясни, че част от контролните функции са делегирани към тях и въпреки че фокусът остава върху голямата община, районните кметства разполагат с капацитет да извършват проверки и да издават заповеди.

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Кметът подчерта, че издаването на заповедите се извършва след внимателна подготовка, за да се избегнат последващи съдебни обжалвания и отмяна на актовете.

„По издаването на заповедите се работи много внимателно, за да бъдат подготвени прецизно и да не падат в съда“, каза той.

Фокус върху недовършени сгради без обитатели

По думите на Коцев новите заповеди тази седмица ще се отнасят за сгради, в които няма живеещи. Става дума за постройки на първа и втора плоча, уточни той.

„Те се отнасят за постройки на първа и втора плоча“, допълни кметът.

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Той посочи още, че към момента приоритет са сградите в гористата част на местността, които не са довършени и са собственост на дружеството на Олег Невзоров.

„Засега фокусът ще бъде върху сградите, които са в гората, не са достроени и са собственост на дружеството на Олег Невзоров. Засега не засягаме живеещите в района, тези сгради вероятно ще останат последни“, заяви Коцев.

Проверки за инфраструктура и съоръжения

Кметът на Варна обърна внимание и на въпроса за техническата инфраструктура в района, включително наличието на евентуални незаконни съоръжения.

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По думите му Регионалната дирекция за национален строителен контрол и електроразпределителното дружество „Енерго-Про“ трябва да дадат отговор дали в местността има незаконни трафопостове.

„Говори се само за Община Варна, но ние ще си свършим работата, но инженерните съоръжения са ангажимент на други институции“, каза още Коцев.