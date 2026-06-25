По следите на изгубеното куче

Б яла рокля, червени гуменки. С колело срещу залеза. Ухае на треви - безумно, прекрасно. Макс тича до мен изплезил език и не се отказва.

Аз също не се отказвам - 10 години по-късно живеем във вилна зона над София.

Макси го няма от 13 дни. Изчезна, намирайки пролука през оградата, и избяга с другото ни куче към поляните наоколо. Правят го понякога, но винаги се връщат - в рамките на деня. Този път се върна само Франк и то с помощ на съседи, намерили го дълбоко в гората над манастира.

Сигурно всеки притежател на домашен любимец е преживял поне веднъж тревогата на голямото търсене. Но какво да правим, когато часовете се превърнат в дни, а дните - в седмици? Когато кучето ти е възрастен, глух лабрадор с болни стави, изгубен в планината?

Не се отказваш. Превръщаш се в детектив, в координатор на спасителна акция, в медиатор между технологиите, хората и природата. В този епизод на подкаста споделям нашия личен кошмар, но и всичко, което научих по трудния начин за стъпките, които МОГАТ и ТРЯБВА да се предприемат, когато търсим изгубено животно:

📢 Силата на дигиталната общност: Първата вълна е в социалните мрежи. Постоянни, силни постове с ясни снимки и локация в десетки групи - от местните за вилната зона до специализираните за изгубени животни. Не забравяйте да включите и близките квартали/райони - кучетата са непредвидими, когато са под стрес. Ситуациите - също. Информационната вълна често задейства очите на непознати, които се превръщат в полезни съгледвачи на терен.

🐕 Екоравновесие: Звъните на телефоните, които са достъпни онлайн, за да изключите възможността животното да е прибрано от тях. Екипите им идват по изричен сигнал, кастрират, чипират и връщат на същото място. В повечето случаи.

🩺 Български ветеринарен съюз: Имат имейл на сайта. Писах с молба да изпратят снимките на Макси и информация за него до клиниките в София и София-област. Направиха го! Не забравяйте да попитате дали ще уважат молбата ви, за да знаете дали да обхождате клиника по клиника или ще разчитате на тях. Рано или късно, ако кучето е приютено от добър човек, то може да се озове в клиника за преглед или помощ. Макс няма чип - когато го кастрирахме преди години, не беше задължително.

📍 Чиповете - важни са! Към днешна дата не можете да поставите дори ваксина против бяс, без да чипирате кучето си. Ако бъде откраднато или приютено, чрез този чип ще се свържат с истинските собственици. Не забравяйте да добавите в информацията на чипа име и телефон за връзка!

📡 "Тракер" чип: Този вид върши работа за проследяване. Има ги в евтините китайски сайтове, но Apple също предлагат решения. Има шанс да откриете кучето си, но функционира най-добре, когато наоколо има и други хора с телефони.

🏷️ Обикновена плочка: Закачена на каишката с телефон (гравират ги с лазер, евтино е). Ако домашният ви любимец попадне на хора дори в парка, те ще могат да ви звъннат веднага.

🛸 Очите в небето: Когато теренът е планински, гъст и неравен, човешкият поглед не е достатъчен. Използването на дрон и организирането на въздушно заснемане е критична стъпка за обхождане на места, които са физически недостъпни за пешеходно търсене. Безкрайно благодарна съм на всеки, който се отзова и опита. Така, благодарение на мой колега, "заснехме" черно петно на известно разстояние в гората, откъдето се прибра другото ни куче. Секунди след това мил съсед с АТВ дойде и ме закара до посоченото място. Екстремно спускане по дълбоки коловози, обикаляне, търсене на точката и... нямаше го. Беше близо до река, което е ключово, когато животно се изгуби сред природата. Можете да обикаляте едни и същи познати места по няколко пъти - животните се местят. Ако са под стрес, ще търсят закътано място и ще се придвижват, когато се почувстват сигурни.

👥 Армията от доброволци: Координацията на организирани групи от хора и доброволци, които претърсват горите, пътеките и съседните райони, е това, което те държи на крака. Безценна е и помощта на хората, които познават планината и нейните пътеки в детайли. Във Фейсбук има групи като "Бандата на бездомните", "Ангелите на Връбница" - това са доброволци, които помагат към приютите на "Екоравновесие" и отделно извършват спасителни акции. Някои от тях работят като куриери или таксиметрови шофьори и често пускат информация на колегите си, което е безценно заради обиколките в различни посоки.

🐾 BG PET ALERT: Група за издирване на домашни любимци. Имат си форма за попълване, възможност за снимки и доста абонати. Безплатна е и е важна за цяла България.

🗺️ Опитът отдолу нагоре: Свързването с местни хора, които обхождат пътеките откъм ниските части (като Банкя или Горна баня), дава нова перспектива - кучетата в стрес често следват наклона на терена.

🧭 Второто куче като водач: Използването на другото куче в семейството, което познава изчезналото, за претърсване на по-безопасните и открити пространства. Техният нюх и усещане за територия често са по-точни от всеки софтуер.

📄 Хартиените обяви! Не подценявайте този тип информация - не всички живеят в интернет. Полезни са ключови места като магазини, спирки на градски транспорт, електрически стълбове и кофи за боклук. Получих и все още получавам десетки обаждания точно от обявите, на които има снимка на Макс, описание и телефон.

✨ Отвъд видимото: Когато логиката се предава, сме склонни да се обърнем и към интуицията, към хора со специфични способности и астрология. Дори само за да пренаредим координатите в главата си, да открием нова посока (като Югозапад) и да си върнем онази мъничка, но спасителна надежда.

🏡 Одеялце на оградата: Сложете вещ или дреха на любимия му човек от семейството някъде навън, близо до дома ви. Миризмата е силен ориентир.

Не подценявайте издръжливостта и обичта - стига да намерят следа как да се върнат, те ще го направят дори след седмици.

Търсенето на Макси ме научи, че в такъв момент най-важното е човек да не остава сам в гората - буквално и преносно. И отново, за пореден път - никога да не се отказвам. Защото той заслужава да знае колко обичан е бил, колко обичан е сега и че времето заедно предстои.

Чуйте новия епизод на подкаста ни, в който разказвам за битката с времето, пороя, страха и огромната вълна от човещина, която ме заля в тези 13 дни. Защото докато има и една искрица надежда, има и шанс! За глухия, черен лабрадор, на 11 години и половина, със зелена каишка.

Той е някъде там, срещу залеза. И не се отказва. Аз също. Търсенето продължава.