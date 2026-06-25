Акция на полицията в Общината на район "Приморски" във Варна

П олиция извършва проверки в Общината на район "Приморски" във Варна, съобщиха от пресцентъра на МВР.

"Към момента на територията на кметство „Приморски“ се извършват процесуално-следствени действия от полицейски служители, включително претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството", съобщиха от ведомството.

Действията се извършват след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. Разследването се провежда под ръководството и надзора на Районна прокуратура. В акцията участват служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Областната дирекция на МВР – Варна.