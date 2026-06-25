Свят

Внимание, туристи: Затварят околовръстното на Солун и в двете посоки през уикенда

Движението ще бъде спряно и в двете посоки в района на Пилея – Панорама заради строеж, а трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути

25 юни 2026, 15:52
Внимание, туристи: Затварят околовръстното на Солун и в двете посоки през уикенда
Източник: iStock/Getty Images

И зточната част на околовръстния път на втория по големина гръцки град Солун отново ще бъде затворена и в двете посоки за 48 часа през този уикенд заради строителни дейности, съобщи регионалният сайт „Вория“.

Пътят ще бъде затворен в района на пътния възел Пилея – Панорама още от 23 ч. в петък.

Същият участък беше затворен пак за 48 часа и две седмици по-рано, на 13-14 юни. Тогава край Солун се образуваха километрични опашки от автомобили.

От днес се затваря за движение участък от Южната дъга

Промените в движението в участъка се налагат заради строежа на пътната артерия "Флайовър" (Flyover) с дължина почти 8 км, която предвижда изграждането на естакада с дължина от 4 км над съществуващия източен околовръстен път на града. Обектът трябва да бъде завършен до пролетта на 2027 г. 

През последните дни имаше и още няколко затваряния на околовръстния път, но само в нощните часове.

Заради ремонт се забранява движението на автомобили в участъка между булевардите "Черни връх" и "Симеоновско шосе"

По време на строителните дейности през този уикенд движението ще бъде пренасочвано по обходни улици, включително в центъра на града.

В дневните часове в събота и неделя ще има ограничения за движението на товарни автомобили над 3,5 тона и по други участъци на околовръстния път на Солун.

Промените в движението ще засегнат и туристите, които пътуват от и за Халкидическия полуостров през Солун. Пътуващите могат да се осведомяват за условията и забавянето в реално време чрез официалната платформа на солунския "Флайовър", както и в приложенията за навигация.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
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