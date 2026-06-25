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Евростат: Потребителските цени в България са с около 40% под средното за ЕС

Страната ни е сред най-евтините в Европа, но ценовите равнища не отразяват покупателната способност

25 юни 2026, 15:01
Евростат: Потребителските цени в България са с около 40% под средното за ЕС
Източник: iStock/Getty Images

Б ългария се нарежда сред петте държави с най-ниски потребителски цени в Европа, като средната стойност на стоките и услугите у нас е с около 40% под средното равнище за Европейския съюз, показват най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат.

Цените на потребителските стоки и услуги варират драстично в различните европейски държави. Новите данни на Евростат показват къде ежедневните покупки струват най-много и най-малко, като същевременно подчертават, че ценовите равнища сами по себе си не дават пълната картина за стандарта на живот.

Една и съща потребителска кошница може да струва почти четири пъти повече в зависимост от това в коя европейска държава се намирате.

За да направи сравненията, Евростат използва индекси на ценовите равнища, които измерват цените на над 2000 стоки и услуги спрямо средното за Европейския съюз.

На практика, ако една и съща потребителска кошница струва средно 100 евро в ЕС, индексът показва колко би струвала тя във всяка отделна държава.

Статистиката използва два показателя. Единият измерва само разходите, които домакинствата правят директно, а другият включва и публично финансирани услуги като здравеопазване и образование.

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В настоящото сравнение е използван по-широкият показател - реално индивидуално потребление (AIC), който според Евростат е по-подходящ за международни сравнения.

Стойност 100 съответства на средното ценово равнище в ЕС. Показател над 100 означава, че държавата е по-скъпа от средното, а под 100 - че е по-евтина.

Данните сравняват единствено цените и не отчитат доходите на населението. По-скъпата държава не означава непременно, че животът в нея е по-недостъпен за местните жители.

Сред държавите от Европейския съюз най-високи потребителски цени има в Люксембург, а най-ниски - в Румъния. Цените в Люксембург са около 2,5 пъти по-високи от тези в Румъния.

Когато към сравнението се добавят страните кандидатки за членство и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), най-скъпа става Исландия, а най-евтина - Северна Македония. Разликата между тях достига 3,7 пъти.

Като цяло Западна и Северна Европа остават най-скъпите региони, докато Централна и Източна Европа продължават да се отличават с по-ниски цени.

Исландия е с 83,7% по-скъпа от средното за ЕС, а Швейцария - с 81%.

България с най-ниски цени на потребителските стоки в ЕС

„Тези данни винаги трябва да се разглеждат заедно с нивото на доходите. За жизнения стандарт не е важно дали цените са високи, а какво може да си позволи човек със заплатата си - покупателната способност е по-важна от самите цени“, коментира професор Роберт Инклаар от Университета в Грьонинген.

По думите му Швейцария изглежда много скъпа, но високите заплати там осигуряват една от най-силните покупателни способности в Европа.

Сред най-скъпите държави се нареждат още Дания (40,2% над средното за ЕС), Ирландия (39,6%) и Норвегия (38,4%).

Следват Швеция, където цените са с 28,4% по-високи от средните за ЕС, и Финландия - с 26,1%.

Потребителска кошница, която средно струва 100 евро в ЕС, би струвала 120,4 евро в Нидерландия, 119 евро в Австрия и 118,1 евро в Белгия.

Сред четирите най-големи икономики в Европейския съюз Германия е най-скъпата страна с цени, които са с 9,1% над средното за ЕС.

Испания е с 8,9% под средното европейско равнище, което означава, че една и съща потребителска кошница струва с около 18 евро по-малко, отколкото в Германия.

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Франция е малко над средното равнище (106,4), а Италия - малко под него (98).

В другия край на класацията са държавите от Югоизточна Европа.

В Северна Македония кошница, която струва средно 100 евро в ЕС, би струвала едва 49,7 евро.

Следват Турция - 52,2 евро, Босна и Херцеговина - 55,7 евро, Румъния - 58,9 евро и България - 60 евро.

Това означава, че цените в тези страни са поне с 40% по-ниски от средното за Европейския съюз.

Сред сравнително евтините държави попадат още Черна гора (61), Сърбия (62,5), Албания (65,7), Полша (71,1) и Унгария (71,6).

Под средното за ЕС остават също Хърватия (76,3), Словакия (81,4), Литва (81,4), Чехия (82), Гърция (84) и Португалия (85,3).

Цените у нас са два пъти под средните за ЕС

„Най-важната причина цените да се различават в Европа е, че се различават заплатите, а те са пряко свързани с производителността на труда“, обяснява проф. Инклаар.

Според него по-високата производителност води до по-високи възнаграждения, а това автоматично увеличава цената на услугите, които не могат да бъдат внесени от друга държава - ресторанти, фризьорски услуги, стоматологична помощ, наеми или детски градини.

Експертът подчертава, че това важи не само за услугите.

Дори стоките, които изглеждат напълно международно търгуеми, като храните в супермаркета или дрехите, включват значителен местен компонент - търговски обект, персонал, транспорт и наеми. Затова и върху техните цени влияят местните разходи за труд.

Освен заплатите значение имат още транспортните разходи, разпределителните мрежи, регулациите, националните граници и различните ставки на ДДС и останалите потребителски данъци.

Ето къде е България по цени спрямо Европа

„Пълното сравнение трябва да съпоставя ценовите равнища със заплатите или разполагаемите доходи, най-добре чрез покупателната способност, като се отчитат и разликите във валутните курсове и данъците“, допълва Инклаар.

Професор Райнер Маурер от Университета в Пфорцхайм отбелязва, че между ценовите равнища в държавите от еврозоната и брутния вътрешен продукт на глава от населението съществува ясна положителна зависимост.

С други думи, най-скъпите държави в Европа обикновено са и най-богатите. Високите цени често вървят ръка за ръка с по-високи доходи, поради което икономистите подчертават, че ценовите равнища винаги трябва да се разглеждат заедно с покупателната способност.

Източник: БГНЕС    
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