Нов субвариант на грипа: Проф. Аргирова предупреждава за рисковете

Вирусът причинява необичайно бързо развитие на пневмония

17 януари 2026, 09:30
Трафик и по-високи ТОЛ такси по пътя към Гърция това лято
Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп
Идва арктически студ! Жълт код е обявен в 14 области в събота
Внимание! Жълт код за ниски температури е обявен за събота в 14 области в страната
Обраха инкасо автомобил в Ихтиман
Заболеваемостта от грип в Софийска област над средната за страната
РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука
СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района

В разгара на зимния сезон областите Варна и Добрич вече обявиха грипна епидемия, а още пет са на прага на това решение. В студиото на предаването  „Събуди се“ по NOVA вирусологът проф. Радка Аргирова обясни, че се сблъскваме с нов субвариант на грипа.

Тя подчерта, че при него „вирусът по-лесно навлиза и обхваща по-голям брой клетки“, като специфичното е, че той „напада не само клетките на горните дихателни пътища, но и малко по-надолу – белите дробове и алвеолите“. Именно това е причината за необичайно бързото развитие на пневмонии.

Проф. Аргирова предупреди, че всеки симптом като суха кашлица, температура или болки в ставите „трябва да ни бъде една червена лампичка, че може би сме заразени с грип“.

Тя е категорична, че самоизолацията за 3-4 дни е задължителна, а ключът към успешното справяне е ранното лечение. „До третия ден би било възможно напълно да бъде пресечена тази инфекция“, поясни тя, допълвайки, че след този срок често започва отключването на усложненията.

Въпреки че актуалният субвариант е изолиран в САЩ едва през юли и не е включен в тазгодишната ваксина, вирусологът успокои, че тя остава ефективна. „Антителата, които се изработват срещу вече установената формула, се оказват около 75% ефективни и срещу новия вариант“, сподели тя.

Проф. Аргирова препоръча антивирусните препарати да се приемат и профилактично от останалите членове на домакинството, тъй като те имат директно действие върху компонентите на вируса.

Относно рисковите групи, тя посочи не само възрастните с хронични заболявания, но и децата и юношите, на около 7-16 г., които са основни разпространители.

За финал вирусологът коментира и първите случаи на чикунгуня у нас, определяйки ги като симптом за глобалното затопляне. „Това е признак, който е много съществен за климатичните промени в света“, каза тя и призова колегите си лекари винаги „да се мисли за това“, за да не остават подобни заболявания недиагностицирани.

