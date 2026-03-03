Свободата е избор, написа Бойко Борисов по случай Трети март

С вободата е избор, пише лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в публикация във Фейсбук по случай националния празник на България. По думите му свободата е избор да се поеме отговорност.



"Избор да пазиш мира, когато светът е разклатен. Избор да защитаваш националния интерес, когато времената са трудни. Избор да мислиш за бъдещето, а не само за днешния ден", посочва Борисов.

"На 3 март си припомняме, че свободата е извоювана. Днес е наша работа да я отстояваме – с характер, разум и дела. Честит 3-ти март!", заявява още лидерът на ГЕРБ.