България

Протест пред НАТФИЗ: Аз не съм семестриална такса, аз съм студент

Студентите са подкрепени и от целия факултетен съвет на факултет "Екранни изкуства"

Николай Киров Николай Киров

3 юли 2026, 22:34
Протест пред НАТФИЗ: Аз не съм семестриална такса, аз съм студент
Източник: БГНЕС

С туденти от НАТФИЗ излязоха на пореден протест пред сградата на академията срещу член-кореспондента на БАН, професор и ректор Мирослав Дачев. Мотото на протеста е "ДлъжниСмеВи“. Те настояват Дачев да поеме моралната и институционална отговорност за настъпилата криза в академията, предаде БГНЕС.

На протеста студентите вдигнаха плакати с надписи : Аз не съм семестриална такса, аз съм студент. Чуваха се призиви „Оставка“.

Студентите са подкрепени и от целия факултетен съвет на факултет "Екранни изкуства" от Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов".

"Искам живот тук, не еднопосочен билет!“ Антиправителствен протест на студентите от НАТФИЗ

Студентите от Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ се обърнаха и с писмо към премиера Румен Радев, Народното събрание, партиите, Съвета на ректорите и Етичната комисия поради поредица от случаи през последните месеци, които според тях поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в НАТФИЗ.

Студенти отново на протест заради скока в таксите

Студентите изброяват в писмото си няколко рискови точки за НАТФИЗ, а именно: Риск за участието на НАТФИЗ в европейския университет FilmEU; Атмосфера на натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция; Натиск върху студентски протест и ограничаване на свободното изразяване; Липса на прозрачност относно начисляваните сметки за електроенергия в общежитието; Намеса в учебния процес. 

Източник: БГНЕС

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
НАТФИЗ Студентски протест
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