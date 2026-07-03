Протест пред НАТФИЗ: Аз не съм семестриална такса, аз съм студент

С туденти от НАТФИЗ излязоха на пореден протест пред сградата на академията срещу член-кореспондента на БАН, професор и ректор Мирослав Дачев. Мотото на протеста е "ДлъжниСмеВи“. Те настояват Дачев да поеме моралната и институционална отговорност за настъпилата криза в академията, предаде БГНЕС.

На протеста студентите вдигнаха плакати с надписи : Аз не съм семестриална такса, аз съм студент. Чуваха се призиви „Оставка“.

Студентите са подкрепени и от целия факултетен съвет на факултет "Екранни изкуства" от Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов".

"Искам живот тук, не еднопосочен билет!“ Антиправителствен протест на студентите от НАТФИЗ

Студентите от Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ се обърнаха и с писмо към премиера Румен Радев, Народното събрание, партиите, Съвета на ректорите и Етичната комисия поради поредица от случаи през последните месеци, които според тях поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в НАТФИЗ.

Студенти отново на протест заради скока в таксите

Студентите изброяват в писмото си няколко рискови точки за НАТФИЗ, а именно: Риск за участието на НАТФИЗ в европейския университет FilmEU; Атмосфера на натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция; Натиск върху студентски протест и ограничаване на свободното изразяване; Липса на прозрачност относно начисляваните сметки за електроенергия в общежитието; Намеса в учебния процес.