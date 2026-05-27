Масов бой в Берковица, човек е ударен с камък по главата

Т рима души са задържани след конфликт в берковския квартал „Раковица“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

При възникналите на 26 май спор и сбиване между множество хора на ул. „Първи май“ в квартал „Раковица“ е пострадал мъж на 73 години, който бил ударен с камък по главата. Пострадалият е транспортиран до Филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП) в Берковица, където е прегледан и освободен за домашно лечение.

Побой, арести и пострадал полицай в Берковица

Мъж от квартала е задържан и за повреждане на два леки автомобила, собственост на местни жителки. При възникналия конфликт са нанесени материални щети и на още три леки автомобила. На местопроизшествията са извършени огледи от дежурни оперативни групи. Образувани са досъдебни производства, посочиха от полицията.

Млад мъж почина след побой с бухалки

Образувани са три досъдебни производства – едно за нанасяне на телесна повреда и две за унищожаване и повреждане на пет леки автомобила. Екипи на Районното управление в Берковица и на Зоналното жандармерийско управление в Монтана ще дежурят в квартал „Раковица“ за осигуряване на обществения ред и предотвратяване на евентуално напрежение.

Днес предстоят разпити на около 20 жители на квартала за изясняване на причините за възникналия конфликт, допълниха от ОД на МВР – Монтана.