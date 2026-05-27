Любопитно

Бляскавата премиера на „Дъждът оставя следи” събра екипа, актьорите и звезди гости на червения килим

Премиерният епизод на криминалната поредица ще се излъчи тази вечер от 21:00 ч. по NOVA

27 май 2026, 13:11
Д ен преди старта на най-новата българска филмова продукция на NOVA “Дъждът оставя следи”, на бляскава премиера по червения килим преминаха екипът на сериала, актьорският състав, както и звездни гости. Криминалната поредица ще се излъчва всяка сряда и четвъртък от 21:00 ч. по NOVA, а тази вечер предстои зрителите да видят първия вълнуващ епизод.

Под светлините на прожекторите преминаха главните актьори Христина Джурова и Герасим Георгиев - Геро, Ана Пападопулу, Марин Янев, Георги Иванов, Стефан Къшев, Йордан Биков и Васил Панов. Заедно с тях на червения килим бяха продуцентите Юлиан Вергов и Александър Чобанов, който е и автор на едноименния роман, по който е създаден сериала. Празникът бе отбелязан и от режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, както и от оператора Александър Станишев.

„Щастлив съм и много развълнуван, че NOVA за пореден път застана зад наш проект, с който имаме какво да кажем“, сподели главният сценарист и продуцент Александър Чобанов.

“Искам да благодаря на целия екип и всички актьори и най-вече на Кристина Грозева и Петър Вълчанов, които направиха този сериал възможен. Изключителни са. На нас като екип, това ни е вторият сериал след „Майките“. Опитваме се да имаме мисия – в този проект засягаме голям проблем в нашето общество, а именно късата памет”, сподели Юлиан Вергов, който освен продуцент ще видим и с малка роля в първия епизод тази вечер.

“NOVA не спира да подкрепя българското кино и този сериал е поредното доказателство за нашия ангажимент. В него зрителите ще видят освен силната криминална история, така и исторически факти, които българското общество е добре да помни“, сподели Красимира Хаджийска, главният изпълнителен директор на Нова Броудкастинг Груп.

Криминалната поредица в шест серии ще разкаже историята на престъпление извършено в близкото минало в Рилския манастир. Случаят, който ще въвлече двамата следователи инспектор Ангелина Обретенова (Христина Джурова) и Борислав Андреев-Фишер (Герасим Георгиев - Геро), постепенно излиза извън рамките на престъплението и ги изправя срещу собственото им минало, премълчани истини и дълбоки страхове.

Още в първия епизод зрителите ще надникнат в мистични места на Рилския манастир и ще видят следи от убийството, което ще бъде в основата на разследването. Мистериозни случки от миналото ще заплетат интригуващия сюжет още в началото, а потайните персонажи ще предизвикат въпроси у зрителите, чийто отговори няма да са еднозначни.

Зад камерата на „Дъждът оставя следи” застават утвърдени професионалисти в българското кино и телевизия – продуцентът Александър Христов (Albion Films), операторът Александър Станишев, сценарният екип Владислав Тинчев, Лило Петров и Ивета Ставрева, както и един от най-награждаваните режисьорски тандеми у нас – Кристина Грозева и Петър Вълчанов, носители на десетки международни отличия. Музиката към проекта е поверена на маестро Симеон Едуард.

„Дъждът оставя следи“ е реализиран с финансовата подкрепа на ИА „Национален филмов център“.

