Евростат: България е сред шампионите по най-дълга работна седмица в целия Европейски съюз

П рез 2025 г. реалната средна работна седмица за служители на пълен и непълен работен ден на възраст 20–64 години в основната им работа в Европейския съюз е била 35,9 часа, което представлява спад спрямо 36,9 часа десет години по-рано.

Сред държавите членки най-дълга работна седмица е отчетена в Гърция – 39,6 часа, следвана от България и Полша (по 38,7 часа) и Литва (38,4 часа), съобщава Евростат.

В другия край на класацията се нареждат Нидерландия с най-кратка работна седмица – 31,9 часа, следвана от Дания и Германия (по 33,9 часа) и Австрия (34,0 часа).

По професии най-дълго работят заетите в квалифицираното селско, горско и рибно стопанство – средно 42,0 реални работни часа седмично, мениджърите – 40,6 часа, както и военнослужещите – 39,4 часа.

Най-кратка работна седмица се наблюдава при нискоквалифицираните работници, държавната администрация, услугите и търговията – от 31,8 часа до 34,5 часа при последните изброени.