Поражения по градския транспорт и инфраструктурата: Столичният инспекторат с равносметка след протеста

За момента още не е установено в какъв размер са щетите и какъв е техният обем

Обновена преди 21 минути / 2 декември 2025, 08:48
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

"Има щети по инфраструктурата, контейнери за отпадъци, градската среда и трамваи от градския транспорт. В момента се извършва оглед и се установяват щетите", заяви директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков пред журналисти по повод снощния протест.

"Беше прекъснато сметоизвозването през нощта, възстановено е след 1:30 часа, когато полицията разреши", каза още Неделков.

Той обясни, че първо са били освободени линиите на градския транспорт, за да се изтеглят контейнерите.

"След това отпадъците от улиците са избутани плътно във велоалеите, така че да може да бъде започната работа по почистване на пътните платна. В 5:30 ч. започна почистването им с механизирани машини", допълни директорът на Столичния инспекторат.

След протеста: Взаимни обвинения за провокации и провал на МВР

Има 12 изгорели контейнера за разделно събиране и се предприемат действия по тяхното възстановяване, посочи още той.

По думите на Неделков днес ще бъдат установени стойността и обемът на щетите.  

По повод безредиците в столицата късно вчера той обясни, че разрешението за протеста е било за пл. „Независимост“ и за шествие във формата на мирен протест. "Съгласно разпоредбите и закона протестите са до 22:00 часа - след това време протестите не бива да бъдат продължавани, още по-малко в този вид", посочи той.

Мирен протест, последван от сблъсъци с полицията, палежи, пострадали и задържани в София (ВИДЕО/СНИМКИ)

На места електрозахранването е възстановено, в рамките на деня се очаква да бъде възстановено навсякъде, каза още Неделков.

Вчера протестът в София изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици. 

Протести в цяла България срещу Бюджет 2026

Източник: БТА, Петра Куртева    
софия протест безредици столичен инспекторат
