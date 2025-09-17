България

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

Иван Ижбехов съобщи това в профила си във Facebook

17 септември 2025, 11:41
К метът на Огняново Иван Ижбехов съобщи в публикация във Facebook, че е бил нападнат и бит от местен хотелиер. От поста му става ясно, че във вторник (16 септември), по негов сигнал Басейнова дирекция е извършила проверка за наличиe на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района.

След като инспекторите си тръгнали, при Ижбехов отишъл собственикът на комплекса и пожелал да поговорят.

"Разговорът започна съвсем нормално, в спокоен тон, като темата, която обсъждахме, беше моето желание да бъдат установени всички незаконни сондажи за минерална вода и да бъде спряна практиката някои хора да трупат печалби, в ущърб на местното население. В един момент, съвсем неочаквано и в гръб, бях физически нападнат от лицето Валентин Четрафилов, собственик на комплекса. Вследствие на ударите, които ми бяха нанесени внезапно в тила, бях повален на земята и в напълно беззащитно състояние получих още удари с ръце и крака", разказва пострадалият кмет.

Ижбехов допълва, че преди да си тръгне, оставяйки го с окървавено лице, нападателят го заплашил и заявил, че ако съобщи на някого за случилото се или ако продължи да търси за наличие на незаконни сонди за минерална вода, той лично ще даде 200 000 лева, за да бъде извършено убийство срещу него.

"Травмите, които ми бяха нанесени - аркади, хематоми, охлузвания и други, са документирани с надлежно извадено медицинско свидетелство. Предстои да подам официална жалба в прокуратурата и да предприема всички законови мерки, за да бъде подведен под отговорност извършителят на деянието", допъва той.

Кметът на Огняново апелира към всички да бъдат спокойни и допълва, че днес ще бъде на работното си място и ще продължи да изпълнява задълженията си като кмет.

