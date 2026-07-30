12 години затвор във Великобритания за българин, заловен с контрабанда на 54 пистолета

Б ългарин беше осъден в Англия на 12 години затвор, след като се опита да внесе контрабандно в страната 54 пистолета и 764 патрона. 57-годишният Петър Петров е задържан на пристанище Дувър още в първите минути от влизането си в Обединеното кралство, съобщава NOVA.

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Това, което е известно до момента, е, че мъжът е пътувал с микробус, който е наел в Европа, и с него, използвайки ферибот, е прекосил Ламанша. В момента, в който влиза на пристанището в Дувър, микробусът му е отклонен за проверка и е сканиран. Първото сканиране показва аномалии в автомобила, след което е последвала щателна проверка.

Тогава граничните полицаи откриват в две резервни гуми пистолетите Glock — в едната са намерени 24 пистолета, а в другата – 30. На други места в купето са открити и боеприпасите за оръжията. При обиска са открити още два ножа, както и 1000 евро в брой, за които се смята, че са били авансово плащане за извършената услуга.

Източник: скрийншот/NOVA

Отказ от съдействие и удар по черния пазар

Петров отказва да съдейства на разследващите и да разкрие за кого са били предназначени тези пистолети. Отказът му да съдейства на властите е бил отчетен при определянето на тежкото наказание от 12 години лишаване от свобода, при положение че британското законодателство предвижда до пет години затвор дори само за незаконно притежание на оръжие. Не е известно Петров да е имал предишни присъди.

Главният разследващ полицай заяви пред съда, че благодарение на действията на граничната полиция организирана престъпна група е загубила доверен куриер, както и много голяма сума пари. Причината е, че пистолетите Glock се търгуват на черния пазар на цени между 1000 и 3000 паунда за брой.

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Покрай случая стана известна и друга подробност от разследващите — на черния пазар във Великобритания може да бъде наето огнестрелно оръжие за извършване на убийство срещу 200–300 паунда, тъй като поради строгия контрол оръжията на Острова са труднодостъпни.

Каналите от Източна Европа и строгите мерки за сигурност

Британското законодателство е изключително строго по отношение на притежаването, вноса и лицензирането на огнестрелни оръжия. Именно затова престъпните групи стават все по-изобретателни и често избягват да внасят големи пратки с цели пистолети. Вместо това оръжията се разглобяват, внасят се на части и след това се сглобяват във Великобритания, поради което начинанието на Петров се определя като изключително рисковано.

Според британската полиция основните токове на трафик на огнестрелни оръжия идват от Източна Европа, включително от България, както и през Турция. Поради тази причина всички куриери, идващи от този регион или пътуващи с документи от тези държави, преминават през щателни проверки. Властите разчитат и на информация от партньорските си служби за съмнителни курсове, пренасящи оръжия или части за тях.