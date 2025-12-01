Част от центъра на София остана без ток

Виждали ли сте го? Издирват 25-годишен мъж от Казанлък

Ч аст от центъра на София остана без ток тази вечер.

От Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" съобщиха пред NOVA, че сигнал е получен в 21:18 часа.

Причината за прекъсването на електрозахранването е пожар в колекторна подстанция.

Авариен екип беше изпратен на мястото. Причините за огъня се разследват.

"Има съмнения за умишлена намеса и вандализъм – започната е проверка. Министерството на енергетиката, ЕРМ Запад и МВР работят по овладяване на ситуацията, осигуряване на безопасна среда за екипите на място и възстановяване на електрозахранването по алтернативна схема. Всички налични екипи работят за бързото възстановяване на електрозахранването", коментира министърът на енергетиката Жечо Станков.