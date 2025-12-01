Свят

Тръмп предупреди Израел да избягва действия в Сирия

В петък израелските сили нахлуха в село в Южна Сирия

1 декември 2025, 21:34
Тръмп предупреди Израел да избягва действия в Сирия
Източник: Getty Images

А мериканският президент Доналд Тръмп предупреди Израел да се въздържа от всякаква намеса в Сирия, която би могла да застраши превръщането на арабската страна в "просперираща държава", след нахлуването на израелските въоръжени сили в Южна Сирия в петък, предаде "Франс прес".

"Много е важно Израел да запази силен и истински диалог със Сирия, за да не може нищо да попречи на превръщането на Сирия в просперираща държава", написа Тръмп в Трут сошъл, като заяви, че САЩ са много доволни от постигнатите резултати от Дамаск.

В петък израелските сили нахлуха в село в Южна Сирия, при което загинаха 13 души, както съобщи Дамаск, а израелската армия твърди, че е атакувала ислямистка групировка.

След падането от власт преди близо година на президента Башар ал Асад, свален от ислямистка коалиция, Израел нанесе стотици въздушни удари и предприе нахлувания в Сирия. Петъчната операция беше най-смъртоносната от тях и сирийското Външно министерство я осъди като „военно престъпление“.

В началото на миналия месец Доналд Тръмп оказа топъл прием на сирийския президент Ахмед аш Шараа в Белия дом, по време на който Аш Шараа обяви, че Сирия ще се присъедини към международната коалиция срещу Ислямска държава.

"Новият президент на Сирия Ахмед аш Шараа работи усилено, за да гарантира, че се случват само добри неща, и че Сирия и Израел ще имат в бъдеще трайни и процъфтяващи отношения. Това е историческа възможност и тя допълва вече постигнатия УСПЕХ в постигането на МИР В БЛИЗКИЯ ИЗТОК", написа Тръмп в Трут Сошъл.

След свалянето от власт на Асад през декември миналата година Израел разположи войски в демилитаризираната зона на Голанските възвишения, отвъд демаркационната линия, разделяща анексираната от Израел територия през 1981 г. от останалата част от Сирия, припомня АФП.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху посочи при посещение миналия месец при израелските военнослужещи, разположени в буферната зона, че военното присъствие там е "от огромно значение" за израелската страна. Той настоява за демилитаризация на цялата сирийска територия южно от Дамаск, до демаркационната линия от 1974 г., установена след израелско-арабската война през 1973 г.

Това лято се състояха срещи на високо равнище между представители на Израел и Сирия, които посочиха, че желаят да сключат споразумение за сигурност с помощта на Вашингтон и Париж.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Сирия Доналд Тръмп Израел
