Асен Василев изпя „Кой разпореди това безобразие” в столичен клуб (ВИДЕО)

В идео, в което лидерът на партията Асен Василев се качва на сцената в музикален клуб и казва: „Кой разпореди това безобразие?!“, беше разпространено от PR-ът на „Продължаваме промяната“ Найо Тицин късно снощи.

Малко след това бендът подема репликата му и я вплита в изпълнението си, предава "24 часа".

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Поводът за възмущението на Василев беше случка от миналата сряда, когато

по време на парламентарната почивка беше свикано извънредно заседание на бюджетната комисия – два часа преди редовното, за да бъдат набързо приети на второ четене бюджетът на НЗОК и този на НОИ. Асен Василев провали опита на председателя на комисията Делян Добрев и на Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало”, като упорито повтаряше: „Кой разпореди това безобразие?!“ и „Няма да стане по този начин!“. В един момент депутатът от ДПС-НН Байрам Байрам се опита да му издърпа микрофона.

В крайна сметка комисията започна работа в редовното време.

Паралелно с това на Ларгото тръгна протестът, организиран от ПП. На другата сутрин Бойко Борисов каза, че изтегля бюджета от парламента, но в петък се оказа, че нямал това предвид, а че настоящият бюджет ще се преработи.

Това предизвика нов гняв и ПП и ДБ свикаха нов протест в понеделник, 1 декември.

Борисов се опита да успокои положението, като каза, че в крайна сметка какво ще се случи с бюджета ще се реши във вторник.