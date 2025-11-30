България

Асен Василев изпя „Кой разпореди това безобразие” в столичен клуб (ВИДЕО)

Видеото беше разпространено от PR-a на ПП Найо Тицин

30 ноември 2025, 10:36
Асен Василев изпя „Кой разпореди това безобразие” в столичен клуб (ВИДЕО)
Източник: БТА

В идео, в което лидерът на партията Асен Василев се качва на сцената в музикален клуб и казва: „Кой разпореди това безобразие?!“, беше разпространено от PR-ът на „Продължаваме промяната“ Найо Тицин късно снощи.

Малко след това бендът подема репликата му и я вплита в изпълнението си, предава "24 часа".

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Поводът за възмущението на Василев беше случка от миналата сряда, когато

по време на парламентарната почивка беше свикано извънредно заседание на бюджетната комисия – два часа преди редовното, за да бъдат набързо приети на второ четене бюджетът на НЗОК и този на НОИ. Асен Василев провали опита на председателя на комисията Делян Добрев и на Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало”, като упорито повтаряше: „Кой разпореди това безобразие?!“ и „Няма да стане по този начин!“. В един момент депутатът от ДПС-НН Байрам Байрам се опита да му издърпа микрофона.

В крайна сметка комисията започна работа в редовното време.

Паралелно с това на Ларгото тръгна протестът, организиран от ПП. На другата сутрин Бойко Борисов каза, че изтегля бюджета от парламента, но в петък се оказа, че нямал това предвид, а че настоящият бюджет ще се преработи.

Това предизвика нов гняв и ПП и ДБ свикаха нов протест в понеделник, 1 декември.

Борисов се опита да успокои положението, като каза, че в крайна сметка какво ще се случи с бюджета ще се реши във вторник.

Източник: "24 часа"    
асен василев
Последвайте ни

По темата

Хиляди пациенти може да останат без достъп до лекарства след Нова година

Хиляди пациенти може да останат без достъп до лекарства след Нова година

30 ноември: Роден е човекът, казал: „Трябва да спечелим България сега“

30 ноември: Роден е човекът, казал: „Трябва да спечелим България сега“

Заради цените: Бум на подмяната на личните документи

Заради цените: Бум на подмяната на личните документи

„Захранваме“ зимата! Традициите, които носят късмет на Андреевден

„Захранваме“ зимата! Традициите, които носят късмет на Андреевден

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 1 ден
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 1 ден
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 1 ден
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 1 ден

Виц на деня

-Кой е най-използваният уред във фитнеса? -Огледалото.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Желязков и министри от кабинета заминават за Рим

Желязков и министри от кабинета заминават за Рим

Свят Преди 37 минути

Поводът за визитата е представянето на Обиколката на Италия, на която България е съорганизатор

Манол Пейков: Ако правителството падне, ще е по негова собствена вина

Манол Пейков: Ако правителството падне, ще е по негова собствена вина

България Преди 45 минути

Не вярваме на обещания, бюджетът трябва да бъде оттеглен и преосмислен, заяви депутатът от ПП-ДБ

<p>САЩ спират обработката на визи за афганистански граждани</p>

Държавният департамент на САЩ спира обработката на визи за афганистански граждани

Свят Преди 2 часа

Мярката идва след инцидента от сряда, при който афганистански гражданин бе обвинен в стрелбата срещу двама военнослужещи от Националната гвардия

Четирима убити и десет ранени при стрелба на семейно събиране в САЩ

Четирима убити и десет ранени при стрелба на семейно събиране в САЩ

Свят Преди 3 часа

Трагедията се е разиграла в зала, която споделя общ паркинг с други търговски обекти

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Свят Преди 3 часа

Това е трети подобен случай за девет дни

Зеленски: Идните дни може да бъдат определени стъпките за край на войната

Зеленски: Идните дни може да бъдат определени стъпките за край на войната

Свят Преди 3 часа

Украинската делегация се очаква да бъде в САЩ още днес

Старите кабели, които все още трябва да пазим

Старите кабели, които все още трябва да пазим

Технологии Преди 3 часа

Технологиите остаряват бързо, но си отиват бавно

Нелепите грешки при резервация на хотел: Тайни на туроператорите

Нелепите грешки при резервация на хотел: Тайни на туроператорите

Любопитно Преди 3 часа

Какви грешки най-често допускат туристите при резервация на хотел и на какво трябва да обърнете внимание

Снегът се завръща: Очаква ни студена неделя

Снегът се завръща: Очаква ни студена неделя

България Преди 3 часа

Максималните температури ще са предимно между 5° и 10°

Венецуела разкритикува изказването на Тръмп за затваряне на въздушното ѝ пространство

Венецуела разкритикува изказването на Тръмп за затваряне на въздушното ѝ пространство

Свят Преди 12 часа

"Такъв тип изявления представляват враждебен акт"

.

Франс прес: Рубио и Уиткоф ще се срещнат с украинска делегация утре във Флорида

Свят Преди 12 часа

В срещата ще участва и зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър

Прокуратурата поиска постоянен арест за седем от обвинените около „Исторически парк”

Прокуратурата поиска постоянен арест за седем от обвинените около „Исторически парк”

България Преди 13 часа

Те са обвинени като участници в престъпна група за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари

Носител на Оскар почина на 88 години

Носител на Оскар почина на 88 години

Свят Преди 13 часа

Рок легендата Мик Джагър пръв отдаде почит в социалните медии

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Свят Преди 14 часа

Молдовското вътрешно министерство заяви, че е идентифицирало два руски дрона

Трима пациенти получиха шанс за живот след донорство

Трима пациенти получиха шанс за живот след донорство

България Преди 14 часа

Близките на 59-годишен мъж взеха благородното решение да дарят органите му

Печелете пари, а не воювайте: Истинският план на Тръмп за мир в Украйна

Печелете пари, а не воювайте: Истинският план на Тръмп за мир в Украйна

Свят Преди 14 часа

Кремъл предложи на Белия дом мир чрез бизнес

Всичко от днес

От мрежата

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Къде се губи ехото край Глухите камъни

sinoptik.bg
1

Декември започва с мъгли, но и с повече слънце

sinoptik.bg

Кейли Куоко празнува рожден ден: 10 любопитни факта за звездата от “The Big Bang Theory”

Edna.bg

Голям празник: Красиви имена празнуват днес!

Edna.bg

Лионел Меси подобри рекорд на Пушкаш

Gong.bg

Илиян Филипов със силни думи за бразилец

Gong.bg

Как ще бъде реставрирана Къщата с ягодите в София

Nova.bg

Валежите спират, остава студено

Nova.bg