Свят

Ердоган към Русия и Украйна: Тревожна ескалация

Ердоган: Не можем да оправдаем тези атаки по никакъв начин

1 декември 2025, 20:48
Ердоган към Русия и Украйна: Тревожна ескалация
Източник: EPA/БГНЕС

Т урският президент Тайип Ердоган заяви днес, че атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, като отправи предупреждение към „всички свързани страни“, след като беше съобщено, че безпилотен кораб е ударил танкер край северното крайбрежие на Турция, предаде „Ройтерс“.

"Войната между Русия и Украйна очевидно е започнала да заплашва безопасността на навигацията в Черно море. Нападенията срещу кораби в нашата изключителна икономическа зона в петък сигнализират за тревожна ескалация", каза Ердоган пред репортери.

Морски дрон е атакувал танкер на руския "сенчест флот"

"Не можем да оправдаем тези атаки по никакъв начин. Изпращаме необходимите предупреждения до всички съответни страни относно подобни инциденти", допълни той.

Танкер пострада при удар на украински безпилотен апарат в Керченския пролив

Турция съобщи в събота, че "Вират" (Virat), танкер, който е част от така наречения руски "сенчест флот", е бил ударен късно в петък от безпилотен кораб на около 35 морски мили от турското черноморско крайбрежие, припомня „Ройтерс“.

Източник: БТА, Магдалена Димитрова    
Черно море Тайип Ердоган Атаки срещу кораби
.

