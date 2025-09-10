Намериха "копачки" за криптовалута в сградата на Община Горна Оряховица

След побоя над полицейския шеф в Русе: Говори адвокатът на един от задържаните

Зам.-министърът на МВР за видеото от Русе: Вижда се, че скоростта на автомобила е превишена

Даниел Митов с нови разкрития по случая с пребития шеф на полицията в Русе

Депутатите отхвърлиха искането за изслушване на Желязков и Митов по случая с побоя над полицейския шеф в Русе

Родителите на обвинения за трагедията с АТВ в "Слънчев бряг": Пробата на Никола е манипулирана

О бщо 28 компютърни конфигурации иззе МВР от сградата на Община Горна Оряховица. Предполага се, че са използвани като "копачки" за криптовалута, свързани към общинското електрозахранване.

Криминалистите влязоха в сградата на Община Горна Оряховица във вторник вечер по сигнал на кмета. Тепърва ще се изяснява в чий виртуален портфейл е отивала криптовалутата. Предполага се, че "копачките" са били вързани към общинския ток още от 2017 година.

Били са разпитани бивш кмет и IT специалисти.

Образувано е досъдебно производство, наблюдавано от Районна прокуратура - Велико Търново.

Кметът на града Николай Рашков заяви, че има основание да мисли, че в предходните мандати в Община Горна Оряховица е извършвана нерегламентирана дейност свързана с добиването на криптовалута.

"Това е нещо, което може да осъществяват свободни предприемачи, работещи за собствена сметка. Но не и неизвестни лица, в мазе до бомбоубежището на българска община и при изразходването на публични ресурси на данъкоплатеца", изтъкна той.

"Това е толкова фрапиращо, че чувайки подобни слухове преди време, не ги приемах сериозно", коментира още кметът.

"Преди ден обаче наистина открихме такова специфично оборудване. При проверка на подземните помещения, във връзка с превенция и гражданска отбрана, членовете на назначена от мен комисия се натъкнаха на тази натъпкана с техника и климатици стаичка", обясни кметът на Горна Оряховица

"Незабавно, след като видях с очите си всичко, подадох сигнал. Ще съдействам с абсолютно всяко нещо, необходимо на разследващите, защото такова безпардонно деяние не бива да остане без последствия", допълни Рашков, цитиран от NOVA.

"Добре знаете, че в документалните архиви на администрацията се пазят фактури, длъжностни характеристики и договори на служители, включително онези, които напуснаха в мига на моето встъпване в длъжност. Ще проверим и сметките за ток, покупките на техника и всичко, което може да насочи разследващите за точния период, в който тази дейност е била извършвана. Имам обосновано предположение, че „копаенето" за криптовалута е извършвано в периода 2014 – 2023 г.", каза кметът.

"Това е пореден сигнал, който подавам, вследствие разкрития за извършвани злоупотреби при предходното управление. Надявам се правоохранителните и правораздавателни институции наистина да покажат, че общественият интерес е над всичко друго", заяви Рашков.