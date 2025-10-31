България

Най-големият център за катерене у нас стана жертва на кибератака

Собственикът обяви 50 000 лева за залавянето на виновните

31 октомври 2025, 09:34
Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив
С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)

С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)
Безводието в Плевен: Кризисният щаб заседава заедно с протестиращи

Безводието в Плевен: Кризисният щаб заседава заедно с протестиращи
Започва акция

Започва акция "Зима", за какво да внимават шофьорите
Предявяват материалите по делото срещу Благомир Коцев

Предявяват материалите по делото срещу Благомир Коцев
Времето в петък - слънце, но и сутрешни мъгли

Времето в петък - слънце, но и сутрешни мъгли
Законна ли е школата на министъра на културата?

Законна ли е школата на министъра на културата?
Бобчева: Ситуацията със сметосъбирането в

Бобчева: Ситуацията със сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" се нормализира

П реди три дни компанията „Уолтопия“ и част от свързаните ѝ фирми са станали жертва на кибератака, извършена от китайска хакерска група. Част от IT системите са извън строя, включително и уебсайтовете на компанията, но производственият процес не е спрял.

Ивайло Пенчев обяви награда от 50 000 лева за информация, водеща до залавянето на хакерите. 

„Нашите фирми, като повечето съвременни компании, зависят напълно от IT инфраструктурата – това е мозъкът на фирмата. И когато някой го превземе, оставаш без посока“, обясни в ефира на NOVA собственикът Ивайло Пенчев.

Невижданата кибератака поразила 200 000 жертви от 150 държави

Toй потвърди, че хакерите са се представили сами, изпращайки имейл с искане за откуп.

„Не предполагаме кои са – те си пратиха имейл и си казаха, че са те. Влязоха в десетки сървъри и се опитаха да ги криптират“, обясни той.

Компанията е успяла да спаси данните си благодарение на тройно ниво на защита. „Имаме три слоя сигурност и третият ни спаси. Бекъпите ни не са унищожени и ги възстановяваме. Но ще отнеме дни, дори седмици, докато всичко се върне в нормален режим“, обясни Пенчев.

В момента работата е частично парализирана. „Всички компютри във фирмата, с изключение на няколко, са изключени. Не можем да ги включим – сървърите са блокирани, имейлите не работят, Teams не работи. Постепенно възстановяваме системите“, каза предприемачът.

Хакерите не са посочили конкретна сума, но отговорът на Пенчев е категоричен: „И 10 стотинки да поискат, няма да им ги дам. На разбойници не се дават откупи. Напротив – ние сме готови да платим 50 хиляди лева, за да бъдат хванати. Искаме хората, които имат сведения, да ни дадат информация – имена, имейли, следи, всичко, което би помогнало да се идентифицират разбойниците“.

Разбиха най-мощната хакерска групировка у нас

По думите му атаката е извършена чрез платформа, в която може да участват не само китайци, но и хора от различни държави, включително и българи: „Това е разбойническа платформа. Ако се обединим и всички атакувани компании действат заедно, ще им стане по-трудно. Когато всеки се бори сам, престъпниците са по-силни“.

Предприемачът беше остър към институциите, след като според него държавата не е реагирала адекватно на подадения сигнал.

„Държавата трябва да пази хората от разбойници – това е първичната ѝ функция. Нашите хора отидоха да подадат сигнал, но ги пратиха обратно да пишат обяснения. Представете си – разбойници те нападат, а полицията ти казва: седни вкъщи и напиши обяснение“.

Източник: NOVA    
Уолтопия Кибератака Хакерска група Откуп Ивайло Пенчев Награда 50 000 лв. IT системи Киберсигурност Криптиране Държавни институции
Последвайте ни

По темата

Окончателно: САЩ отмениха срещата между Тръмп и Путин в Будапеща

Окончателно: САЩ отмениха срещата между Тръмп и Путин в Будапеща

Историческо: Крал Чарлз отне титлата на Андрю - той вече не е „принц“

Историческо: Крал Чарлз отне титлата на Андрю - той вече не е „принц“

Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

Тръмп настоява за ядрена опция в Сената заради кризата в САЩ

Тръмп настоява за ядрена опция в Сената заради кризата в САЩ

Как бързите кредити вкарват в дългова спирала: Скрити такси и огромни суми

Как бързите кредити вкарват в дългова спирала: Скрити такси и огромни суми

pariteni.bg
Твърдотелни батерии, водород и V8: Toyota ще предлага всичко за всички

Твърдотелни батерии, водород и V8: Toyota ще предлага всичко за всички

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

САЩ намаляват приема на бежанци, с предимство са белите южноафриканци

Свят Преди 22 минути

Тръмп вече издаде указ на 7 февруари, в който твърди, че африканерите са лишени от земите им и са преследвани, като им е предоставен бежански статут.

Израел е идентифицирал телата на заложниците, предадени от "Хамас" по-рано

Израел е идентифицирал телата на заложниците, предадени от "Хамас" по-рано

Свят Преди 39 минути

Имената на заложниците са Амирам Купер и Сахар Барух

Пийт Хегсет: САЩ не търсят конфликт, ще продължат твърдо да защитават интересите си

Пийт Хегсет: САЩ не търсят конфликт, ще продължат твърдо да защитават интересите си

Свят Преди 1 час

Американският министър на отбраната се срещна с китайския си колега Дун Цзюн

Последиците от урагана "Мелиса" в Ямайка

Катастрофа в Карибите: Мелиса уби 44 души, хиляди без ток

Свят Преди 1 час

Скоростта на ветровете беше значително над минималното ниво на най-високата степен в класификацията

<p>&quot;Това е безотговорно&quot;: Иран с остри критики към САЩ</p>

"Това е безотговорно": Иран с остри критики към САЩ заради възобновяването на ядрените опити

Свят Преди 2 часа

Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Свят Преди 2 часа

Затвориха пътища, стигна се и до сериозни нарушения във въздушния транспорт

"Новият" съквартирант Стиван сред номинираните в Big Brother

"Новият" съквартирант Стиван сред номинираните в Big Brother

Любопитно Преди 3 часа

Стефан и Иван вече ще играят като един участник след нарушение на правилата

,

Във Франция: Сексът без изрично съгласие е изнасилване

Свят Преди 3 часа

Дебатът по закона беше белязан от процеса "Пелико", който разтърси цяла Франция

Какво се случва с тялото, когато остарее?

Какво се случва с тялото, когато остарее?

Любопитно Преди 3 часа

В биологията стареенето се отнася до това как с течение на времето клетките в телата ни се износват или увреждат

<p>Истинската история на фенера от тиква&nbsp;</p>

Стиснатият Джак и историята на фенера от тиква

Любопитно Преди 3 часа

20 страшни факта за Хелоуин

20 страшни факта за Хелоуин

Любопитно Преди 3 часа

От келтския произход на празника до най-бързия дълбаещ тикви в света, ето 20 факта за Хелоуин

Бенито Мусолини (в средата) води "Походът към Рим"

31 октомври: Първият фашистки режим в Европа, от който Хитлер черпи вдъхновение

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Технологии Преди 3 часа

Смелият ход цели да разграничи компанията от конкуренцията

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Феномените определят вторите двама номинирани утре вечер

Извадиха още две тела от падналата сграда в Турция

Извадиха още две тела от падналата сграда в Турция

Свят Преди 11 часа

Единствено най-голямото дете в семейството - 18-годишната Дилара Билир, оцеля в инцидента

Израел извърши нови удари в Газа

Израел извърши нови удари в Газа

Свят Преди 11 часа

Израелската армия публикува и списък с 26 бойци на "Хамас", които са били главните цели на бомбардировките

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

До 25 градуса в първите дни на ноември

sinoptik.bg
1

Отличиха Петър Терещенков като "спасител на есетрите"

sinoptik.bg

Някои хора не си отиват – просто спират да чакат

Edna.bg

Дневен хороскоп за 31 октомври, петък

Edna.bg

Лидерът на Сектор "Г" с коментар за новия шеф в ЦСКА

Gong.bg

В Левски притеснени заради голмайстора си

Gong.bg

„По следите”: Говори жената, дала близо 250 000 лв. на „ало” измамници, вярвайки, че е таен сътрудник на ГДБОП

Nova.bg

Гласът зад бурката: Разказ на жена, избягала от режима на талибаните в Афганистан, за да диша свободно

Nova.bg