НА ЖИВО: Старт на 52-рото НС, новите депутати положиха клетва

Обновена преди 1 час / 30 април 2026, 06:50
Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени

Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени
Спрете с празните обещания: Румен Миланов откри 52-рото НС с призив за ред и достойнство

Спрете с празните обещания: Румен Миланов откри 52-рото НС с призив за ред и достойнство
Румен Радев: Вероятността да съм министър-председател е голяма

Румен Радев: Вероятността да съм министър-председател е голяма
Пилоти, спортисти и съдии: Необичайните професии на новите депутати

Пилоти, спортисти и съдии: Необичайните професии на новите депутати
Инцидент край Пловдив: Запалил се камион затруднява движението по източния обходен път

Инцидент край Пловдив: Запалил се камион затруднява движението по източния обходен път
Асен Василев: Най-спешният въпрос пред страната е овладяването на ценовия натиск и инфлацията

Асен Василев: Най-спешният въпрос пред страната е овладяването на ценовия натиск и инфлацията
Мистерията „Петрохан“ три месеца по-късно: Как изглежда днес хижата

Мистерията „Петрохан“ три месеца по-късно: Как изглежда днес хижата
Ивайло Мирчев: Разделението никога не води до нищо добро

Ивайло Мирчев: Разделението никога не води до нищо добро

52-рото Народно събрание официално започва работа. В тържественото откриване участват президентът Илияна Йотова, българският патриарх Даниил, представители на различни вероизповедания и на дипломатическия корпус.

Първият звънец удари точно в 10.00 ч., а политическите формации ще очертаят своите приоритети и спешните задачи, с които предстои да се заемат. 

Съгласно чл. 76 от Конституцията първото заседание бе открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 52-рото Народно събрание това е Румен Миланов от "Прогресивна България".

Румен Миланов Източник: БТА

"Този парламент започва в труден период, посланието на гражданите е ясно - искат ред", заяви Миланов.

"Отговорността днес е лична, всеки от нас я носи със своите действия. Време е да възстановим доверието на гражданите в Народното събрание", изтъкна той. И посочи, че сред най-важните задачи пред депутатите е това да върнат силата на закона.

"Имам огромната чест да открия първото заседание на  52-рото Народно събрание, по традиция това се пада на най-възрастния народен представител", започна обръщението си към гостите и депутатите Румен Миланов.

Той подчерта, че приема тази роля с чувство на дълг и отговорност.

"Факт е, че всички вие сте по-млади от мен и това ме изпълва с надежда", каза той.

След това депутатите положиха клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“, а след това подписаха и клетвени листове.

В пленарната зала прозвучаха химните на Република България и на Европейския съюз.

Депутатите от "Възраждане" седнаха на местата си, докато в залата звучеше химнът на Европейския съюз. 

Президентът Илияна Йотова отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

"Народното събрание трябва да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет за 2026 г.", каза президентът Йотова.

По думите ѝ, удължаването на бюджета за 2025 г. е една от най-сериозните прояви на безизходица от миналото време.

"Днес всяко забавяне обрича на стагнация и непредвидимост граждани, бизнес, общини и самите институции. Знаем, че не всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим", добави президентът.

По традиция на първото заседание на новоизбрания парламент изявления направиха представените в Народното събрание партии и коалиции.

"Искам да предупредя моите колеги от "Прогресивна България" - десетдневната еуфория свърши. До дни ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението, ще се сблъскаме със завладяната държава", заяви депутатът Петър Витанов в словото си от името на "Прогресивна България".

"Ще трябва да приемем бюджета и да решим проблемите с хазната", каза още Витанов. Овладяването на спекулата е друга важна задача, която той подчерта. "Изборът на нов Висш съдебен съвет и на нов главен прокурор е друг приоритет", посочи депутатът от "Прогресивна България".

Петър Витанов Източник: БТА

След това предстои да бъде избран председател на новия парламент. Той ще поеме ръководството на заседанието и ще произнесе слово.

Депутатите ще изберат и заместник-председателите на Народното събрание. Председателят на парламента ще обяви образуваните парламентарни групи и техните ръководства.

  • Новите 240 минаха по червения килим

Преди официалния старт на заседанието пред централния вход на сградата на парламента беше постлан червен килим, по който минаха новите 240 народни представители. 

  • Профилът на депутатите в 52-рия парламент

В сравнение с миналото Народно събрание, сега ще има повече жени, но все така преобладават мъжете - 183 господа и 57 дами. Средната им възраст е около 49 години. Най-възрастният е ген. Румен Миланов от "Прогресивна България" - на 77, а най-младият - 23-годишната Анна Бодакова от ПП-ДБ. С най-дълъг стаж пък е Джевдет Чакъров от ДПС.

По професии депутатите са основно юристи, икономисти и инженери.

На 23 април Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви разпределението на мандатите между партиите и коалициите в 52-рото Народно събрание. 

„Прогресивна България“ има 131 депутати, ГЕРБ - СДС – 39, „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП - ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, и „Възраждане“ – 12 народни представители.

Проверка в списъка на ЦИК с новоизбраните депутати показа, че 57 от тях са жени, а 183 – мъже.

В понеделник на техническа среща в парламента политическите сили разпределиха местата си в пленарната зала, всяка група ще има място на първия ред. 

В навечерието преди първото заседание на новия парламент стана известно, че ПП са предложили на колегите си от ДБ общ парламентарен съюз под надслов "Силна България в силна Европа", но в него да има две отделни парламентарни групи - на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

По темата

НА ЖИВО: Старт на 52-рото НС, новите депутати положиха клетва

НА ЖИВО: Старт на 52-рото НС, новите депутати положиха клетва

Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени

Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени

Спрете с празните обещания: Румен Миланов откри 52-рото НС с призив за ред и достойнство

Спрете с празните обещания: Румен Миланов откри 52-рото НС с призив за ред и достойнство

Мъск обяви, че е бил идиот да помага на OpenAI

Мъск обяви, че е бил идиот да помага на OpenAI

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 1 ден
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 1 ден
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 1 ден
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

Последни новини

Как да сменя доставчика си на ток без излишна бюрокрация?

Как да сменя доставчика си на ток без излишна бюрокрация?

Енергията на бъдещето Преди 11 минути

По-добри условия, повече контрол и ясен процес, без опашки, папки и административен хаос

.

Саке, произведено в Космоса, бе продадено за близо 700 000 долара

Любопитно Преди 17 минути

Напитката е ферментирала на МКС при условия, симулиращи лунна гравитация. Бутилката от едва 100 мл бе закупена от анонимен купувач, а производителят вече крои планове за истинска пивоварна на Луната до 2050 г., за да радва бъдещите колонизатори

Кола блъсна шофьор, слязъл от аварирал автобус

Кола блъсна шофьор, слязъл от аварирал автобус

България Преди 1 час

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен на тел. 112. В близост до разклона за село Самуил на главен път Е-70 автобус, превозващ работници аварира, а 51-годишният шофьор слиза, за да огледа превозното средство

Гюров: Очаквам новото НС да покаже смелост и принципи

Гюров: Очаквам новото НС да покаже смелост и принципи

България Преди 1 час

Основното очакване е новите управляващи да действат решително и да не губят време в политически колебания, подчерта той

,

„Това е пиратство“: Израел задържа флотилия с помощ за Газа край Крит

Свят Преди 1 час

Втора флотилия за Газа беше спряна от израелските сили на стотици километри от целта си. Инцидентът край бреговете на Крит напомня за сблъсъка от миналия октомври, когато сред десетките арестувани беше и екоактивистката Грета Тунберг

<p>Анна Бодакова, най-младият депутат от ПП, коментира разцеплението с ДБ</p>

Анна Бодакова определи разцеплението между ПП и ДБ като "голяма политическа грешка"

България Преди 1 час

ПП ще има 16 депутати в 52-ото Народно събрание

Мадяр обяви отпускане на ЕС средства за Унгария след среща с Фон дер Лайен

Мадяр обяви отпускане на ЕС средства за Унгария след среща с Фон дер Лайен

Свят Преди 1 час

По думите му средствата ще помогнат за възстановяването на унгарската икономика и за реализирането на необходимите реформи за изграждане на функционална и хуманна държава

<p>Политически заявки преди първото заседание на 52-рото НС</p>

Политически заявки преди първото заседание на 52-рото Народно събрание

България Преди 1 час

Сред водещите теми за новоизбраните депутати се откроиха съставянето на правителство и редовен бюджет

Цветомир от Hell’s Kitchen: Изолацията беше като мини казарма! (ВИДЕО)

Цветомир от Hell’s Kitchen: Изолацията беше като мини казарма! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Участието му в Hell’s Kitchen обаче се оказва много по-тежко психически, отколкото е очаквал

„Възраждане“: Готови сме да подкрепяме предложения, насочени към „хората и укрепване на държавността“

„Възраждане“: Готови сме да подкрепяме предложения, насочени към „хората и укрепване на държавността“

България Преди 2 часа

Цончо Ганев заяви, че формацията ще бъде „конструктивна опозиция“

Преди първото заседание на НС: Съдебната реформа и контрол на цените - сред приоритетите на "Прогресивна България"

Преди първото заседание на НС: Съдебната реформа и контрол на цените - сред приоритетите на "Прогресивна България"

България Преди 2 часа

По отношение на избора на председател на парламента, Слави Василев заяви, че предстои да бъде представена „достойна кандидатура“

Томислав Дончев: Избор на правителство и приемането на държавния бюджет са основните приоритети за ГЕРБ

Томислав Дончев: Избор на правителство и приемането на държавния бюджет са основните приоритети за ГЕРБ

България Преди 2 часа

Той отбеляза, че опозицията трябва да изпълнява ролята на „алтернатива“ и да бъде конструктивна и организирана

<p>Астронавтите от &quot;Артемис II&quot; посетиха Белия дом</p>

Астронавтите от "Артемис II" посетиха Белия дом, докато Тръмп говори за НЛО, Космическите сили и войната с Иран

Свят Преди 2 часа

"Не знам как го правят. Именно такива хора правят страната ни велика", заяви Тръмп

Надежда Йорданова: Разделението на ПП-ДБ е политическа грешка

Надежда Йорданова: Разделението на ПП-ДБ е политическа грешка

България Преди 2 часа

Според нея при настоящата политическа ситуация е необходимо обединение за ефективна опозиционна работа

Първа визита на британски монарх в Ню Йорк от 2010 г. насам

Първа визита на британски монарх в Ню Йорк от 2010 г. насам

Свят Преди 2 часа

Кметът на Ню Йорк призова крал Чарлз Трети да върне диаманта "Кохинор" на Индия

Пенсионери от Софийско село платиха 3 170 евро "наказателна" сметка за ток

Пенсионери от Софийско село платиха 3 170 евро "наказателна" сметка за ток

България Преди 3 часа

От електроразпределителното дружество посочват, че е установена намеса в измервателния уред

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Кралят на шоубизнеса празнува! Филип Киркоров – живот като спектакъл и кариера без аналог

Edna.bg

Звездна среща! Камила и Сара Джесика Паркър рамо до рамо в Ню Йорк

Edna.bg

Мястото на Иран на Мондиал 2026 е все по-несигурно, арестуваха шефа на федерацията

Gong.bg

Цифрите са в полза на ЦСКА: "Армейците" печелят купа на всяка петилетка в последните 20 г.

Gong.bg

Стартът на 52-рото Народно събрание: Депутатите положиха клетва (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Политическите коментари и заявки преди първото заседание на 52-рия парламент

Nova.bg