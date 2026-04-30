НА ЖИВО: Старт на 52-рото НС, новите депутати положиха клетва

52-рото Народно събрание официално започва работа. В тържественото откриване участват президентът Илияна Йотова, българският патриарх Даниил, представители на различни вероизповедания и на дипломатическия корпус.
Първият звънец удари точно в 10.00 ч., а политическите формации ще очертаят своите приоритети и спешните задачи, с които предстои да се заемат.
Съгласно чл. 76 от Конституцията първото заседание бе открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 52-рото Народно събрание това е Румен Миланов от "Прогресивна България".
"Този парламент започва в труден период, посланието на гражданите е ясно - искат ред", заяви Миланов.
"Отговорността днес е лична, всеки от нас я носи със своите действия. Време е да възстановим доверието на гражданите в Народното събрание", изтъкна той. И посочи, че сред най-важните задачи пред депутатите е това да върнат силата на закона.
"Имам огромната чест да открия първото заседание на 52-рото Народно събрание, по традиция това се пада на най-възрастния народен представител", започна обръщението си към гостите и депутатите Румен Миланов.
Той подчерта, че приема тази роля с чувство на дълг и отговорност.
"Факт е, че всички вие сте по-млади от мен и това ме изпълва с надежда", каза той.
След това депутатите положиха клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“, а след това подписаха и клетвени листове.
В пленарната зала прозвучаха химните на Република България и на Европейския съюз.
Депутатите от "Възраждане" седнаха на местата си, докато в залата звучеше химнът на Европейския съюз.
Президентът Илияна Йотова отправи обръщение към новоизбраните народни представители.
"Народното събрание трябва да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет за 2026 г.", каза президентът Йотова.
По думите ѝ, удължаването на бюджета за 2025 г. е една от най-сериозните прояви на безизходица от миналото време.
"Днес всяко забавяне обрича на стагнация и непредвидимост граждани, бизнес, общини и самите институции. Знаем, че не всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим", добави президентът.
По традиция на първото заседание на новоизбрания парламент изявления направиха представените в Народното събрание партии и коалиции.
"Искам да предупредя моите колеги от "Прогресивна България" - десетдневната еуфория свърши. До дни ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението, ще се сблъскаме със завладяната държава", заяви депутатът Петър Витанов в словото си от името на "Прогресивна България".
"Ще трябва да приемем бюджета и да решим проблемите с хазната", каза още Витанов. Овладяването на спекулата е друга важна задача, която той подчерта. "Изборът на нов Висш съдебен съвет и на нов главен прокурор е друг приоритет", посочи депутатът от "Прогресивна България".
След това предстои да бъде избран председател на новия парламент. Той ще поеме ръководството на заседанието и ще произнесе слово.
Депутатите ще изберат и заместник-председателите на Народното събрание. Председателят на парламента ще обяви образуваните парламентарни групи и техните ръководства.
- Новите 240 минаха по червения килим
Преди официалния старт на заседанието пред централния вход на сградата на парламента беше постлан червен килим, по който минаха новите 240 народни представители.
- Профилът на депутатите в 52-рия парламент
В сравнение с миналото Народно събрание, сега ще има повече жени, но все така преобладават мъжете - 183 господа и 57 дами. Средната им възраст е около 49 години. Най-възрастният е ген. Румен Миланов от "Прогресивна България" - на 77, а най-младият - 23-годишната Анна Бодакова от ПП-ДБ. С най-дълъг стаж пък е Джевдет Чакъров от ДПС.
По професии депутатите са основно юристи, икономисти и инженери.
На 23 април Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви разпределението на мандатите между партиите и коалициите в 52-рото Народно събрание.
„Прогресивна България“ има 131 депутати, ГЕРБ - СДС – 39, „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП - ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, и „Възраждане“ – 12 народни представители.
Проверка в списъка на ЦИК с новоизбраните депутати показа, че 57 от тях са жени, а 183 – мъже.
В понеделник на техническа среща в парламента политическите сили разпределиха местата си в пленарната зала, всяка група ще има място на първия ред.
В навечерието преди първото заседание на новия парламент стана известно, че ПП са предложили на колегите си от ДБ общ парламентарен съюз под надслов "Силна България в силна Европа", но в него да има две отделни парламентарни групи - на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.