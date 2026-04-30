НА ЖИВО: Старт на 52-рото НС, новите депутати положиха клетва

52-рото Народно събрание официално започва работа. В тържественото откриване участват президентът Илияна Йотова, българският патриарх Даниил, представители на различни вероизповедания и на дипломатическия корпус.

Първият звънец удари точно в 10.00 ч., а политическите формации ще очертаят своите приоритети и спешните задачи, с които предстои да се заемат.

Съгласно чл. 76 от Конституцията първото заседание бе открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 52-рото Народно събрание това е Румен Миланов от "Прогресивна България".

"Този парламент започва в труден период, посланието на гражданите е ясно - искат ред", заяви Миланов.

"Отговорността днес е лична, всеки от нас я носи със своите действия. Време е да възстановим доверието на гражданите в Народното събрание", изтъкна той. И посочи, че сред най-важните задачи пред депутатите е това да върнат силата на закона.

"Имам огромната чест да открия първото заседание на 52-рото Народно събрание, по традиция това се пада на най-възрастния народен представител", започна обръщението си към гостите и депутатите Румен Миланов.

Той подчерта, че приема тази роля с чувство на дълг и отговорност.

"Факт е, че всички вие сте по-млади от мен и това ме изпълва с надежда", каза той.

След това депутатите положиха клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“, а след това подписаха и клетвени листове.

В пленарната зала прозвучаха химните на Република България и на Европейския съюз.

Депутатите от "Възраждане" седнаха на местата си, докато в залата звучеше химнът на Европейския съюз.

Президентът Илияна Йотова отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

"Народното събрание трябва да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет за 2026 г.", каза президентът Йотова.

По думите ѝ, удължаването на бюджета за 2025 г. е една от най-сериозните прояви на безизходица от миналото време.

"Днес всяко забавяне обрича на стагнация и непредвидимост граждани, бизнес, общини и самите институции. Знаем, че не всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим", добави президентът.

По традиция на първото заседание на новоизбрания парламент изявления направиха представените в Народното събрание партии и коалиции.

"Искам да предупредя моите колеги от "Прогресивна България" - десетдневната еуфория свърши. До дни ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението, ще се сблъскаме със завладяната държава", заяви депутатът Петър Витанов в словото си от името на "Прогресивна България".

"Ще трябва да приемем бюджета и да решим проблемите с хазната", каза още Витанов. Овладяването на спекулата е друга важна задача, която той подчерта. "Изборът на нов Висш съдебен съвет и на нов главен прокурор е друг приоритет", посочи депутатът от "Прогресивна България".

След това предстои да бъде избран председател на новия парламент. Той ще поеме ръководството на заседанието и ще произнесе слово.

Депутатите ще изберат и заместник-председателите на Народното събрание. Председателят на парламента ще обяви образуваните парламентарни групи и техните ръководства.

Новите 240 минаха по червения килим

Преди официалния старт на заседанието пред централния вход на сградата на парламента беше постлан червен килим, по който минаха новите 240 народни представители.

Профилът на депутатите в 52-рия парламент

В сравнение с миналото Народно събрание, сега ще има повече жени, но все така преобладават мъжете - 183 господа и 57 дами. Средната им възраст е около 49 години. Най-възрастният е ген. Румен Миланов от "Прогресивна България" - на 77, а най-младият - 23-годишната Анна Бодакова от ПП-ДБ. С най-дълъг стаж пък е Джевдет Чакъров от ДПС.

По професии депутатите са основно юристи, икономисти и инженери.

На 23 април Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви разпределението на мандатите между партиите и коалициите в 52-рото Народно събрание.

„Прогресивна България“ има 131 депутати, ГЕРБ - СДС – 39, „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП - ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, и „Възраждане“ – 12 народни представители.

В понеделник на техническа среща в парламента политическите сили разпределиха местата си в пленарната зала, всяка група ще има място на първия ред.

В навечерието преди първото заседание на новия парламент стана известно, че ПП са предложили на колегите си от ДБ общ парламентарен съюз под надслов "Силна България в силна Европа", но в него да има две отделни парламентарни групи - на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.