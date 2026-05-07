На живо: Първо редовно заседание на 52-рото НС, отхвърлиха създаването на комисия за разследване имуществото на Пеевски

С кворум от 210 народни представители 52-рият парламент официално даде старт на първото си редовно пленарно заседание.

Депутатите от "Прогресивна България" (ПБ) сме тук, за да променим България. Съзнаваме отговорността, с която българските избиратели ни натовариха, заяви в декларация от парламентарната трибуна народният представител Антон Кутев.

Ние от ПБ уведомяваме, че вече моралните стандарти са други, че праговете на поносимост вече са други, посочи той.

По думите на Кутев гражданите очакват държавата да изпълнява задълженията си по функциониране на обществения договор, както и ангажиментите си към тях.

Парламентът освободи Катя Панева от парламентарната група "Демократична България" като секретар на Народното събрание и избра колегата ѝ Любен Иванов.

"За" предложението, внесено от председателя на групата Надежда Йорданова, бяха 224 народни представители, без "против или "въздържал се".

Панева беше избрана за секретар миналата седмица при откриването на 52-рото Народно събрание.

Сред основните приоритети пред депутатите е приемането на държавния бюджет за тази година, а още в началото на заседанието беше приета и седмичната програма на парламента.

Като ключова точка в дневния ред е предвидено изслушването на служебния министър на финансите Георги Клисурски относно актуалното финансово състояние на държавата. Очаква се той да представи информация за наличностите по държавните сметки, размера на дефицита, вътрешния и външния дълг, както и възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи в средносрочен план.

Още в началото на заседанието обаче възникнаха политически сблъсъци около предложенията за създаване на временни анкетни комисии. Парламентът отхвърли предложението на „Демократична България“ за създаване на комисия, която да изследва несъответствия между официално декларираното имуществено състояние, доходите и стандарта на живот на Делян Пеевски.

След първоначалния отказ последва и прегласуване, но предложението отново не събра необходимата подкрепа. При втория вот „за“ гласуваха 48 депутати, 21 бяха „против“, а 159 се въздържаха.

Източник: БТА

От парламентарната трибуна Йордан Иванов от ДБ заяви, че идеята за комисията не представлява „народен съд“ или политическа атака, а механизъм за парламентарен контрол върху институции, които по думите му „системно не си вършат работата“. След окончателното отхвърляне на предложението Божидар Божанов коментира, че парламентът е получил обществен мандат да демонтира „модела Пеевски-Борисов“ и че подобни комисии са инструмент именно за това.

Не получи подкрепа и предложението на ДПС за създаване на анкетна комисия за установяване на нерегламентирано влияние на кръга „Капитал“, свързван с Иво Прокопиев. Искането беше подкрепено от 33 депутати, трима гласуваха „против“, а 193 се въздържаха.

Депутатите отхвърлиха и предложението на „Възраждане“ за изслушване на служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов, председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Тодор Анастасов и директора на Областното пътно управление в Смолян Марин Кушев за кризисната ситуация около свлачището на пътя Пампорово – Смолян.

В следващите дни парламентът трябва да обсъди и създаването на Временна комисия по бюджет и финанси, както и Временна комисия по правни въпроси. В първия петък на месеца е предвиден традиционният блицконтрол и редовният парламентарен контрол.

След приемането на дневния ред председателят на Народното събрание Михаела Доцова отбеляза, че днес се отбелязва Денят на радиото и телевизията и поздрави работещите в медиите. След това тя представи справка за държавните органи с изтекли мандати, за които парламентът предстои да проведе избори.