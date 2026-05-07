На живо: Първо редовно заседание на 52-рото НС, отхвърлиха създаването на комисия за разследване имуществото на Пеевски

Депутатите изслушват служебния министър Георги Клисурски за финансовото състояние на държавата

Обновена преди 50 минути / 7 май 2026, 06:56
Домати „на едро“ за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула
Кои са скритите имена в кабинета на Радев?
Саботаж от въздуха: С дрон унищожиха 1400 декара пшеница в община Болярово
Семейство, спряло в аварийната лента заради нужда на дете, отнесе солена глоба
Заради Джиро д’Италия: Мащабни промени в движението в София
Президентът Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство
Слънце, бури и до 27° ни чакат в четвъртък
Стартът на Джиро д’Италия: В Бургас представиха отборите

С кворум от 210 народни представители 52-рият парламент официално даде старт на първото си редовно пленарно заседание.

Депутатите от "Прогресивна България" (ПБ) сме тук, за да променим България. Съзнаваме отговорността, с която българските избиратели ни натовариха, заяви в декларация от парламентарната трибуна народният представител Антон Кутев. 

Ние от ПБ уведомяваме, че вече моралните стандарти са други, че праговете на поносимост вече са други, посочи той. 

По думите на Кутев гражданите очакват държавата да изпълнява задълженията си по функциониране на обществения договор, както и ангажиментите си към тях.

Парламентът освободи Катя Панева от парламентарната група "Демократична България" като секретар на Народното събрание и избра колегата ѝ Любен Иванов.

"За" предложението, внесено от председателя на групата Надежда Йорданова, бяха 224 народни представители, без "против или "въздържал се".

Панева беше избрана за секретар миналата седмица при откриването на 52-рото Народно събрание.

Сред основните приоритети пред депутатите е приемането на държавния бюджет за тази година, а още в началото на заседанието беше приета и седмичната програма на парламента.

Като ключова точка в дневния ред е предвидено изслушването на служебния министър на финансите Георги Клисурски относно актуалното финансово състояние на държавата. Очаква се той да представи информация за наличностите по държавните сметки, размера на дефицита, вътрешния и външния дълг, както и възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи в средносрочен план.

Старт на 52-рото НС, новите депутати полагат клетва

Още в началото на заседанието обаче възникнаха политически сблъсъци около предложенията за създаване на временни анкетни комисии. Парламентът отхвърли предложението на „Демократична България“ за създаване на комисия, която да изследва несъответствия между официално декларираното имуществено състояние, доходите и стандарта на живот на Делян Пеевски.

След първоначалния отказ последва и прегласуване, но предложението отново не събра необходимата подкрепа. При втория вот „за“ гласуваха 48 депутати, 21 бяха „против“, а 159 се въздържаха.

Източник: БТА

От парламентарната трибуна Йордан Иванов от ДБ заяви, че идеята за комисията не представлява „народен съд“ или политическа атака, а механизъм за парламентарен контрол върху институции, които по думите му „системно не си вършат работата“. След окончателното отхвърляне на предложението Божидар Божанов коментира, че парламентът е получил обществен мандат да демонтира „модела Пеевски-Борисов“ и че подобни комисии са инструмент именно за това.

Не получи подкрепа и предложението на ДПС за създаване на анкетна комисия за установяване на нерегламентирано влияние на кръга „Капитал“, свързван с Иво Прокопиев. Искането беше подкрепено от 33 депутати, трима гласуваха „против“, а 193 се въздържаха.

Депутатите отхвърлиха и предложението на „Възраждане“ за изслушване на служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов, председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Тодор Анастасов и директора на Областното пътно управление в Смолян Марин Кушев за кризисната ситуация около свлачището на пътя Пампорово – Смолян.

В следващите дни парламентът трябва да обсъди и създаването на Временна комисия по бюджет и финанси, както и Временна комисия по правни въпроси. В първия петък на месеца е предвиден традиционният блицконтрол и редовният парламентарен контрол.

След приемането на дневния ред председателят на Народното събрание Михаела Доцова отбеляза, че днес се отбелязва Денят на радиото и телевизията и поздрави работещите в медиите. След това тя представи справка за държавните органи с изтекли мандати, за които парламентът предстои да проведе избори.

Източник: БТА/Теодора Цанева, Нелли Желева    
52-ро Народно събрание Държавен бюджет Министър на финансите Финансово състояние на държавата План за възстановяване и устойчивост Временни комисии Парламентарен контрол Депутати Законодателна дейност Бюджетен дефицит
Високопоставен командир на "Хизбула" е убит след израелския удар по Бейрут

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Създадоха Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото НС

За неин председател беше избран Димитър Здравков от "Прогресивна България"

Брюксел търси резервен план за самолетното гориво преди летния сезон

ЕС подготвя мерки след кризата в Ормузкия проток и скока на цените

Експерт предупреди: Има риск от недостиг на петрол, ако Ормузкият проток остане блокиран

В България имаме достатъчно запаси от горива, както и керосин за авиацията, уточни председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев

Нов феномен завладява музикалната индустрия, докато големи изпълнители се борят да запълнят залите за своите участия

Тя ще трябва да изтърпи и отделно наказание в размер на 12 месеца, наложено ѝ по друго дело от Районния съд в София

Конфликтът започнал заради рискова ситуация на пътя

Според Владимир Митев президентът ще има ключова роля в следващите седмици и е възможно да заложи на по-технократска фигура за премиер

"Времето, когато Конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало", отбеляза той

Спешна евакуация от „кораба на хантавируса“: Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам

Въздушна линейка приземи пореден пациент от блокирания край Кабо Верде лайнер; здравните власти в Нидерландия са в готовност да поемат случая

Градът има важно място в римската история, тъй като в близост до него през 314 г. се е състояла битката за надмощие между императорите Константин Велики и Лициний

Полицията задържа собственика на животното след инцидента; по случая е започнато разследване под надзора на прокуратурата

Отделът за информационна сигурност на ЕС разкри мащаба на руската намеса: Целта е всяване на недоверие в институциите и поляризация на обществото

Според регистрациите във ВетИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от „виртуалните“ овце дори са били „ваксинирани“ срещу Син език

29-годишен мъж преби пастрока си след среднощен конфликт; пострадалият е приет в болница с наранявания на главата

Печалбата след данъци за периода януари-март достигна 5,69 млрд. долара спрямо 4,78 млрд. долара през първото тримесечие на 2025 г., съобщи Shell в отчета си

