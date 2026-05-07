Любопитно

„Треска за сини точки“: Защо световни звезди вече не могат да разпродадат концертите си?

Нов феномен завладява музикалната индустрия, докато големи изпълнители се борят да запълнят залите за своите участия

7 май 2026, 10:59
„Треска за сини точки“: Защо световни звезди вече не могат да разпродадат концертите си?
Източник: iStock

Н ов феномен завладява музикалната индустрия, докато големи изпълнители се борят да запълнят залите за своите участия. Т.нар. „треска за сини точки“ подсказва за сериозна промяна в нагласите на публиката и в това за какво хората са готови да платят в условията на пренаситения пазар за развлечения, съобщава Newsweek.

Емблематичната група от началото на века The Pussycat Dolls е поредното голямо име, което отмени дати от планирано турне. Тази седмица формацията обяви, че анулира всичките си концерти в Северна Америка, с изключение на един, след като е направила „реалистичен поглед“ върху развитието на обиколката.

В отговор на тези събития се появи терминът „треска за сини точки“ (blue dot fever). Той е препратка към сините точки, използвани за обозначаване на свободните места в сайтовете за продажба на билети. В социалните мрежи изразът се използва за иронизиране на артисти, които изглеждат неспособни да разпродадат местата в залите, в които са разпределени да пеят.

Очакваше се, че много от тези изпълнители ще се възползват от носталгията на милениалите (поколението, родено между 1981 и 1996 г.), за които се смята, че не могат да устоят на подобни събития. Изглежда обаче, че силата на ретро завръщанията започва да избледнява.

Носталгията на милениалите не е гаранция за продажби

Лесно е да се разбере защо артистите приеха, че музикалната носталгия ще донесе сигурни приходи. През 2024 г. британската група Oasis разпродаде първото си северноамериканско турне от 2008 г. насам само за час. Coldplay, Хилари Дъф и My Chemical Romance също се радваха на огромен интерес, въпреки че пикът на тяхната популярност беше преди две десетилетия. Това следва подобна тенденция в киното и телевизията за възраждане на популярни заглавия от 90-те и началото на новия век.

Но музикалната индустрия може би е заложила твърде много на тази карта – и това се оказва недостатъчно.

Освен The Pussycat Dolls, имена като Дженифър Лопес, Мегън Трейнър и бившият член на One Direction Зейн Малик се сблъскаха с фенове, публикуващи скрийншотове от платформи за билети, показващи множество празни места. Според списание Variety всички те са отменили дати от турнетата си, цитирайки лични причини. Лопес все пак успя да завърши европейско турне и серия от концерти в Лас Вегас.

Нейтън Грийн, главен изпълнителен директор на New Level Radio, споделя пред Newsweek, че „артистите биват букнати в зали, които са твърде големи за сегашния им статус“. Той посочва високите цени като проблем, както и грешното схващане, че голямата активност в социалните мрежи задължително се превръща в реални продажби.

Грийн допълва, че споделянето на кадри със „сините точки“ създава порочен кръг.

„Това преди беше проблем за малките изпълнители, а не за големите турнета. Сега го виждаме навсякъде. Феновете виждат картата със свободни места, решават, че шоуто не си струва, и останалите места остават празни. Празните столове продават още празни столове“, обяснява той.

Новите лица все още пълнят залите

Докато носталгичните продукции в Холивуд остават „гореща стока“ – например „Дяволът носи Прада 2“ генерира 233 милиона долара само за първите три дни в кината този месец – в музикалния бизнес нещата не изглеждат толкова сигурни.

В същото време публиката все още е готова да плаща за определени изпълнители. Нови имена с млада аудитория разпродават концерти по целия свят. Сабрина Карпентър благодари на феновете си за напълно разпродаденото турне Short 'n' Sweet, включващо над 70 концерта; Били Айлиш добави още 23 дати в големи арени към турнето си Hit Me Hard and Soft; а Дуа Липа и Чарли Екс Си Екс (Charli XCX) постигнаха огромен успех след албумите си през 2024 г.

Има ли път назад?

Нейтън Грийн вярва, че тенденцията „треска за сини точки“ е обратима и милениалите все още могат да бъдат привлечени от идолите на своята младост, „ако хората, които взимат решенията, го поискат“.

Причината един развиващ се артист да се окаже в зала с 20 000 места е, че агентът и промоутърът искат по-голяма печалба. Това е основният двигател зад празните седалки“, твърди той.

„Ако бизнесът се върне към планиране на концерти в зали, които артистите реално могат да напълнят – дори това да означава по-малки пространства и повече поредни вечери – тогава спектакълът отново ще изглежда като истинско събитие. Празните места са знак за всеки фен, че шумът около изпълнителя е бил по-голям от самия него.“

Източник: Newsweek    
треска за сини точки музикална индустрия празни зали носталгия на милениалите отменени концерти продажба на билети високи цени на билети нови лица в музиката големи изпълнители планиране на концерти
Последвайте ни
Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Newsweek: Пазете се от внезапната смърт на Владимир Путин

Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

Кои са скритите имена в кабинета на Радев?

Високопоставен командир на

Високопоставен командир на "Хизбула" е убит след израелския удар по Бейрут

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Битката за $400 млрд., която ще се води над градовете в Китай

Битката за $400 млрд., която ще се води над градовете в Китай

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>НС изслушва Клисурски относно финансовото състояние на държавата</p>

НС изслушва министър Георги Клисурски относно финансовото състояние на държавата

България Преди 14 минути

Това предвижда програмата на Народното събрание, която беше приета в началото на пленарното заседание.

<p>Битката за $400 млрд., която ще се води над градовете в Китай</p>

Битката за $400 млрд., която ще се води в небето над китайските градове

Технологии Преди 21 минути

В Китай мислят далеч отвъд стандартното, немислимо в Европа, където регулациите посичат амбициите в зародиш. В Поднебесната битката предстои да се развихри и тя ще е за въздуха над градовете

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

След скандал: Пешеходец потроши кола във Велико Търново, арестуваха го

България Преди 1 час

Конфликтът започнал заради рискова ситуация на пътя

а

Журналист за кризата в Румъния: Букурещ ще търси нова коалиция, а не избори

Свят Преди 1 час

Според Владимир Митев президентът ще има ключова роля в следващите седмици и е възможно да заложи на по-технократска фигура за премиер

Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

Антон Кутев: "Прогресивна България" няма да приема закони, за да решава частни случаи

България Преди 1 час

"Времето, когато Конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно отминало", отбеляза той

Самолет, превозващ болен пътник от круизния кораб с огнище на хантавирус, кацна на летище „Схипхол“ в Амстердам

Спешна евакуация от „кораба на хантавируса“: Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам

Свят Преди 1 час

Въздушна линейка приземи пореден пациент от блокирания край Кабо Верде лайнер; здравните власти в Нидерландия са в готовност да поемат случая

Домати „на едро“ за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула

Домати „на едро“ за 1 евро, а на сергията - 5: Браншовици алармират за мащабна спекула

България Преди 1 час

Търговци слагат надценки от над 300%, докато българските производители фалират; череши по кварталните магазини се продават на „космически“ цени до 75 евро за килограм

.

Археолози откриха непокътнат римски гроб в Хърватия

Любопитно Преди 1 час

Градът има важно място в римската история, тъй като в близост до него през 314 г. се е състояла битката за надмощие между императорите Константин Велики и Лициний

Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата

Куче нахапа 9-годишно момче край хижа в Челопеч: Детето е в болница с рани по главата

България Преди 1 час

Полицията задържа собственика на животното след инцидента; по случая е започнато разследване под надзора на прокуратурата

э

Анджелина Джоли с важна победа в съда: Планът на Брад Пит се провали

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Мария“ поиска и парични санкции срещу Пит, но съдът ги отхвърли

Снимката е илюстративна

Хибридната заплаха: 10 500 сайта и профила са обстрелвали ЕС с дезинформация през 2025 г.

Свят Преди 1 час

Отделът за информационна сигурност на ЕС разкри мащаба на руската намеса: Целта е всяване на недоверие в институциите и поляризация на обществото

Над 1000 овце „изчезнаха“ от ферми в Смолян и Чепеларе

Над 1000 овце „изчезнаха“ от ферми в Смолян и Чепеларе

България Преди 1 час

Според регистрациите във ВетИС обаче само няколко дни преди проверките цели 514 от „виртуалните“ овце дори са били „ваксинирани“ срещу Син език

Семеен скандал в Свищов завърши с тежка травма и арест

Семеен скандал в Свищов завърши с тежка травма и арест

България Преди 1 час

29-годишен мъж преби пастрока си след среднощен конфликт; пострадалият е приет в болница с наранявания на главата

Снимката е илюстративна

Печалбата на Shell скочи с 19% заради поскъпването на петрола

Свят Преди 1 час

Печалбата след данъци за периода януари-март достигна 5,69 млрд. долара спрямо 4,78 млрд. долара през първото тримесечие на 2025 г., съобщи Shell в отчета си

,

Местни избори във Великобритания: Първи голям тест за властта на Киър Стармър

Свят Преди 1 час

Тези избори са първият голям тест за 63-годишния Стармър, чиято популярност спадна след серия грешки, промени в позициите и скандали, което предизвика вътрешнопартийни призиви за смяна на премиера

Тото след Hell’s Kitchen: Преди преживявах много хейта, но вече знам кой съм! (ВИДЕО)

Тото след Hell’s Kitchen: Преди преживявах много хейта, но вече знам кой съм! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Любов на бързи обороти: Ким и Люис хванати ръка за ръка след Бродуей

Edna.bg

Тото от Hell’s Kitchen: Музикалният бизнес в днешно време е една асансьорна музика! (ВИДЕО)

Edna.bg

Обзор на кръга във Висшата лига (35 кръг, 5.05.2026)

Gong.bg

Фаворитът на Джиро д'Италия Йонас Винегор иска да влезе в историята

Gong.bg

Интерпол с голям удар срещу фалшиви медикаменти: Иззеха стоки за 15,5 млн. долара, включително в България (СНИМКИ)

Nova.bg

Започна изплащането на пенсиите за май

Nova.bg