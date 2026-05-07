„Треска за сини точки“: Защо световни звезди вече не могат да разпродадат концертите си?

Н ов феномен завладява музикалната индустрия, докато големи изпълнители се борят да запълнят залите за своите участия. Т.нар. „треска за сини точки“ подсказва за сериозна промяна в нагласите на публиката и в това за какво хората са готови да платят в условията на пренаситения пазар за развлечения, съобщава Newsweek.

Емблематичната група от началото на века The Pussycat Dolls е поредното голямо име, което отмени дати от планирано турне. Тази седмица формацията обяви, че анулира всичките си концерти в Северна Америка, с изключение на един, след като е направила „реалистичен поглед“ върху развитието на обиколката.

В отговор на тези събития се появи терминът „треска за сини точки“ (blue dot fever). Той е препратка към сините точки, използвани за обозначаване на свободните места в сайтовете за продажба на билети. В социалните мрежи изразът се използва за иронизиране на артисти, които изглеждат неспособни да разпродадат местата в залите, в които са разпределени да пеят.

Очакваше се, че много от тези изпълнители ще се възползват от носталгията на милениалите (поколението, родено между 1981 и 1996 г.), за които се смята, че не могат да устоят на подобни събития. Изглежда обаче, че силата на ретро завръщанията започва да избледнява.

Носталгията на милениалите не е гаранция за продажби

Лесно е да се разбере защо артистите приеха, че музикалната носталгия ще донесе сигурни приходи. През 2024 г. британската група Oasis разпродаде първото си северноамериканско турне от 2008 г. насам само за час. Coldplay, Хилари Дъф и My Chemical Romance също се радваха на огромен интерес, въпреки че пикът на тяхната популярност беше преди две десетилетия. Това следва подобна тенденция в киното и телевизията за възраждане на популярни заглавия от 90-те и началото на новия век.

Но музикалната индустрия може би е заложила твърде много на тази карта – и това се оказва недостатъчно.

Освен The Pussycat Dolls, имена като Дженифър Лопес, Мегън Трейнър и бившият член на One Direction Зейн Малик се сблъскаха с фенове, публикуващи скрийншотове от платформи за билети, показващи множество празни места. Според списание Variety всички те са отменили дати от турнетата си, цитирайки лични причини. Лопес все пак успя да завърши европейско турне и серия от концерти в Лас Вегас.

Post Malone, Meghan Trainor come down with serious cases of 'Blue Dot Fever' and its spreading to other touring artists https://t.co/uzbEduDEJP pic.twitter.com/hejTiN06EV — New York Post (@nypost) May 4, 2026

Нейтън Грийн, главен изпълнителен директор на New Level Radio, споделя пред Newsweek, че „артистите биват букнати в зали, които са твърде големи за сегашния им статус“. Той посочва високите цени като проблем, както и грешното схващане, че голямата активност в социалните мрежи задължително се превръща в реални продажби.

Грийн допълва, че споделянето на кадри със „сините точки“ създава порочен кръг.

„Това преди беше проблем за малките изпълнители, а не за големите турнета. Сега го виждаме навсякъде. Феновете виждат картата със свободни места, решават, че шоуто не си струва, и останалите места остават празни. Празните столове продават още празни столове“, обяснява той.

Новите лица все още пълнят залите

Докато носталгичните продукции в Холивуд остават „гореща стока“ – например „Дяволът носи Прада 2“ генерира 233 милиона долара само за първите три дни в кината този месец – в музикалния бизнес нещата не изглеждат толкова сигурни.

В същото време публиката все още е готова да плаща за определени изпълнители. Нови имена с млада аудитория разпродават концерти по целия свят. Сабрина Карпентър благодари на феновете си за напълно разпродаденото турне Short 'n' Sweet, включващо над 70 концерта; Били Айлиш добави още 23 дати в големи арени към турнето си Hit Me Hard and Soft; а Дуа Липа и Чарли Екс Си Екс (Charli XCX) постигнаха огромен успех след албумите си през 2024 г.

Има ли път назад?

Нейтън Грийн вярва, че тенденцията „треска за сини точки“ е обратима и милениалите все още могат да бъдат привлечени от идолите на своята младост, „ако хората, които взимат решенията, го поискат“.

„Причината един развиващ се артист да се окаже в зала с 20 000 места е, че агентът и промоутърът искат по-голяма печалба. Това е основният двигател зад празните седалки“, твърди той.

„Ако бизнесът се върне към планиране на концерти в зали, които артистите реално могат да напълнят – дори това да означава по-малки пространства и повече поредни вечери – тогава спектакълът отново ще изглежда като истинско събитие. Празните места са знак за всеки фен, че шумът около изпълнителя е бил по-голям от самия него.“