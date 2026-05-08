България

Румен Радев обяви първата стъпка на кабинета: Още в понеделник внасяме изменения в закони за контрол на цените

Лидерът на „Прогресивна България“ пристигна в парламента със съпругата си и разкри какви механизми ще задейства срещу инфлацията, без да се реже от доходи и социални плащания

8 май 2026, 08:58
"Прогресивна България" ще подкрепи кабинета, за другите парламентарни групи не мога да кажа.

Това каза лидерът на ПБ Румен Радев, който пристигна в НС със съпругата си Десислава Радева, предаде репортер на БГНЕС. Днес парламентът ще гласува проектокабинета, който Радев представи вчера при президента Илияна Йотова. 

На въпрос за поименния състав на кабинета, Радев коментира, че "избираме професионалисти, хора с доказани качества, хора, които ще свършат работата".

Няма лесен избор, защото задачите пред това правителство са много и изключително тежки. Много варианти бяха прехвърлени, мисля, че сме направили добър избор, но дали това е така, ще покажат резултатите. Приоритетите ми ще чуете от парламентарната трибуна, където ще държа моята реч за състава на правителството, заяви още Радев. 

Галопиращите цени, инфлацията - това са най-наболелите проблеми пред българските граждани. Бюджетът, дефицитът, новият ВСС, и разбира се, ПВУ - тези приоритети набеляза Радев пред чакащите го журналисти.

Трябва да се направи много детайлен финансов анализ на страната, да открием скритите дефицити, които ни очакват, и тогава ще знаем какви точно мерки ще предприемем. Още в понеделник ще внесем изменения на закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените, не става въпрос за таван, има механизми, които ще използваме докрай, допълни Радев.

Ще се реже там, откъдето може, но в никакъв случай няма да се реже от доходи и от социални плащания, завърши Радев. 

Източник: БГНЕС    
