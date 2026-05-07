Илияна Йотова: Българите искат стабилно и ефективно управление

Президентът Илияна Йотова ще присъства на полагането на клетвата от новото българско правителство

Обновена преди 36 минути / 7 май 2026, 17:39
Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в 52-рото Народно събрание на

Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в 52-рото Народно събрание на "Прогресивна България"
Б ългарските граждани дадоха голямо доверие на “Прогресивна България“ и й отредиха първото място с категорично мнозинство в Народното събрание. След години на политически кризи очакванията на българските граждани са свързани със стабилно и ефективно управление. Тези очаквания се споделят и от европейските и международните партньори на България. Това заяви държавният глава Илияна Йотова при връчването на мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател Румен Радев, определен от най-голямата по численост парламентарна група в 52-рото Народно събрание – „Прогресивна България“.

В Гербовата зала на „Дондуков“ 2 Румен Радев върна изпълнен връчения му проучвателен мандат и съгласно конституционната процедура представи състав и структура на правителство.

Държавният глава посочи, че пред новото парламентарно мнозинство и правителството стоят важни решения, които не търпят отлагане. „Сигурност в социалните плащания, изработването и приемането на държавен бюджет до края на 2026 г., работа по бюджета за 2027 г., гаранции за развитие на бизнеса, икономиката, енергетиката, отговор на предизвикателствата във външен план“, каза още тя. Илияна Йотова изрази надежда, че в работата за постигането на тези цели „Прогресивна България“ ще бъде в добра координация с останалите институции и власти в страната.

„От вас ще зависи да се върне доверието на българите в политическата система и институциите“, каза президентът. Тя се обърна към Румен Радев с думите: „Сигурна съм, че лично Вие и мнозинството в Народното събрание, както и бъдещият кабинет, ще направите всичко възможно, за да може да има стабилно управление, да се гарантира сигурността на българските граждани в името на развита и просперираща България“.

Държавният глава подчерта, че институционалната отговорност изисква час по-скоро правителството да бъде гласувано в Народното събрание.

Президентът Илияна Йотова ще присъства на полагането на клетвата от новото българско правителство.

