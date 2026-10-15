На проф. Мариела Генева-Попова ѝ прилоша в съда, извикаха линейка

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Н а проф. Мариела Генева-Попова ѝ прилоша в съдебната зала в Пловдив по време на заседание на Апелативния съд, на което се разглежда мярката ѝ за неотклонение. Беше извикана линейка, а съдебното заседание бе прекъснато.

Лекарката се олюляла, след което охранителите я хванали, за да не падне, и я настанили да седне. „Зави ми се свят“, казала тя.

От ареста Попова подаде оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив

Инцидентът станал, докато проф. Генева-Попова коментирала нарушенията в Клиниката по ревматология и заявила, че виновните трябва да понесат отговорност, предаде "24 Часа".

„Вие изключвате ли се от кръга на нарушителите?“, попитала съдия Милена Рангелова. След въпроса лекарката залитнала и се наложило заседанието да бъде прекъснато. На място пристигнал медицински екип, който започнал да я преглежда.

Отведоха за разпит декана на Медицинския факултет на МУ в Пловдив

Началникът на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив и декан на Медицинския факултет проф. Мариела Генева обжалва наложената ѝ мярка за неотклонение „задържане под стража“. На днешното заседание тя поиска от Пловдивския апелативен съд да бъде освободена от ареста.

Случаят е свързан с разследване за предполагаемо източване на милиони левове от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) чрез болницата в Пловдив.

Зетят на проф. Генева, който също е обвиняем по случая, е освободен срещу парична гаранция от 10 000 евро. Той не е подал жалба срещу размера на гаранцията, предава NOVA.

Докато е в ареста, проф. Генева е депозирала молба за напускане на Клиниката по ревматология и за освобождаване от поста декан на Медицинския факултет.

От УМБАЛ „Свети Георги“ съобщиха, че клиниката продължава да работи без прекъсване.

МУ-Пловдив: Ректорът не може да освободи едностранно декана проф. Мариела Генева-Попова

Разследването е за предполагаеми финансови злоупотреби със средства на Здравната каса. По случая се проверяват обстоятелствата около изплащането на средства за медицински дейности.