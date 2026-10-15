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KINO NOVA с 4 номинации от световните GEMA Awards

Международното признание е за творческия екип на Нова Броудкастинг Груп, създал новата визуална идентичност на филмовия канал

15 октомври 2026, 12:04
KINO NOVA с 4 номинации от световните GEMA Awards
Източник: NOVA

KINO NOVA отбеляза пореден забележителен успех с новата си визуална идентичност, получавайки цели 4 номинации в глобалното издание на наградите Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences (GEMA) Awards, често наричани „Оскарите“ на телевизионния маркетинг. Това престижно постижение идва броени месеци след като филмовият канал спечели сребърно отличие в европейското издание на GEMA Awards.

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Източник: NOVA

Глобалните номинации за KINO NOVA в направлението General Entertainment – Global са в следните четири категории: Brand Campaign, Brand ID, In-House Campaign, Bumpers/Interstitials. С тях визуалната идентичност на филмовия канал се изправя рамо до рамо със световни брандове, медийни гиганти и най-големите стрийминг платформи в индустрията. Сред тях попадат: Disney+, Paramount+ Australia, Hulu Brand, National Geographic, Viasat World и FX.

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Източник: NOVA

Това признание е доказателство за високото ниво на креативност и иновативен визуален подход на творческия екип на Нова Броудкастинг Груп. Концепцията за новата визия стъпва върху езика на светлината и движението, а специално изработената инсталация от лупи превръща канала в истински портал към кино емоцията. В основата на идейното развитие на новия облик на KINO NOVA стои заместник-творческият директор на Нова Броудкастинг Груп Милена Александрова-Алекс. Проектът е разработен заедно с двама от графичните дизайнери на компанията - Диана Дачкова и Емилиан Арабаджиев. Режисьор на видеоклиповете е Георги Манов (Clamer Production Studio), а оператор - Красимир Андонов.

Източник: NOVA    
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