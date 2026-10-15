Решението за минималната заплата идва до две седмици

Окончателното решение за размера на минималната работна заплата за 2027 г. предстои да бъде взето в рамките на следващите две седмици, когато ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.

Това каза пред журналисти в Свищов министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

„Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро. За момента работният вариант и това, което позволяват възможностите на бюджета, е разписано с малко по-нисък размер – 660 евро“, посочи Ефремова.

660 евро минимална заплата от 2027 г.: Правителството публикува проекта

12,80 евро разлика

С проект на постановление правителството предлага минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари 2027 г. Този размер е с 12,80 евро по-нисък от най-високия възможен от 672,80 евро, за който Ефремова говореше още по-рано през годината.