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Сидни Суини стана неузнаваема: Холивудската блондинка се дегизира като брюнетка

Звездата от „Еуфория“ се разходи инкогнито в увеселителен парк с перука, подарък от нейна приятелка

15 октомври 2026, 11:49
Сидни Суини стана неузнаваема: Холивудската блондинка се дегизира като брюнетка
Източник: Getty Images

К ой каза, че на блондинките им е по-забавно? 29-годишната холивудска актриса Сидни Суини реши да провери това от първо лице, като за един ден скри емблематичната си руса коса под тъмнокестенява перука с бретон за разходка в увеселителния парк в Санта Моника, пише Page Six.

Звездата от сериала „Еуфория“ сподели в Instagram поредица от снимки с най-добрата си приятелка Джейди Емори Хафнър, която я подтикнала към спонтанната дегизировка.

„Когато най-добрата ти приятелка се появи и ти каже: „Ето, сложи тази перука“ 😂🥰“, написа актрисата под кадрите.

Аркадни игри, пържени картофки и луксозни аксесоари

Двете приятелки прекарали деня като обикновени туристи - играли аркадни игри, качвали се на влакчета в увеселителния парк, правили си селфита и похапвали пилешки хапки с пържени картофки на слънце.

За да се слее с тълпата, Суини бе заложила на сувенирна тениска с надпис „Santa Monica“, дънкови шорти и бели маратонки. Но въпреки перуката и ежедневните дрехи, скъпите ѝ дизайнерски аксесоари лесно можеха да я разкрият - големи диамантени обеци, слънчеви очила Bottega Veneta за над 600 долара и чанта от марката The Row за над 3400 долара.

Феновете в социалните мрежи реагираха с ентусиазъм на новия ѝ вид:

„Това Хан Монтана ли е?“, попита един от последователите ѝ, а друг допълни: „Въобще не можах да я пoзная!“

Тъмно русо или пълна промяна?

Това не е първият път, в който актрисата експериментира с тъмни тонове. За филмови роли Суини вече е носила кестеняви перуки, а за Бала на Метрополитън музей (Met Gala) през 2024 г. изненада феновете с прическа тип късо черно каре.

В реалния си живот обаче тя остава вярна на русите си нюанси - макар миналата есен за кратко да подстрига дългата си коса на стилно каре до брадичката. Според снимките от Санта Моника, кестенявият бретон бе просто забавно временно бягство от популярността.

Източник: Page Six    
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