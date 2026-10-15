Д-р Брънзалов: Контролът трябва да е превантивен, а не с показни арести след три години

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Българският лекарски съюз (БЛС) винаги е спазвал последователна политика спрямо нарушенията и когато те бъдат доказани, следва установения ред. Съюзът обаче е обезпокоен от отражението в обществото на начина, по който се случи акцията в пловдивската болница „Свети Георги“. Това заяви председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов в ефира на NOVA.

По думите му акцията е била много показна, „все едно се арестуват наркобарони и се мъкнеха чували с документи, които отдавна са в Националната здравно-информационна система“.

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„Руши доверието на пациента“

„Лечебните заведения се отчитат в реално време. Това е потвърждение на нещо, което БЛС повтаря от години. Контролът трябва да бъде превантивен, а не след три години да се намерят едни кашони и да се правят едни показни арести. Това руши доверието на пациента в здравната система“, заяви д-р Брънзалов.

Според него няма никаква чуваемост от здравното министерство и другите структури, както и желание за реформи и превантивен контрол. Той посочи, че не може толкова години никой, включително пациентите, да не е знаел, че тези неща се случват, и чак сега да се взимат мерки.

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„И излизат министърът на здравеопазването и няколко комисаря, които обясняват на българското общество колко се точи Касата“, коментира той.

Връзката с бюджета

„Интересно е, че винаги такива случки като тази в Пловдив съвпадат с времето, когато започва да се изработва поредният бюджет, в това число и бюджетът за здравеопазване. За мен това е много грешен подход да се настройва обществото към лекарското съсловие“, каза д-р Брънзалов.

Електронна здравна карта преди всяка услуга

По думите му предложенията на лекарския съюз са отдавна заявени – пациентът трябва да се верифицира с електронна здравна карта, преди да получи всяка здравна услуга. Всички лечебни заведения в страната отдавна отчитат в реално време кой пациент лекуват и от какво, допълни той.

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Д-р Брънзалов беше категоричен, че Здравната каса няма да се източва, ако се въведе превантивен контрол.

„Защо е нужно да има възможност да се направи едно нарушение, когато то може да бъде предотвратено, преди да бъде направено“, попита той.

Според него България разполага с много добри лекари и лечебни заведения и може да даде изключително добро здравеопазване на населението си, но системата не е финансирана достатъчно. За да се промени това, основен приоритет в момента трябва да бъде контролът с активно участие на пациента, смята д-р Брънзалов.