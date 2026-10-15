ГЕРБ с резерви към механизма за определяне на минималната заплата

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ГЕРБ има сериозни резерви към механизма за определяне на минималната работна заплата, предложен от „Прогресивна България“. Това заяви депутатът от партията Теменужка Петкова.

По думите ѝ ГЕРБ, като дясна консервативна партия, отдавна смята, че автоматичният механизъм, използван досега за определяне на минималното възнаграждение, е в ущърб на българския бизнес. Затова партията подкрепя премахването му.

„Ние многократно сме заявявали нашата позиция, нашите резерви, апелирахме към това управляващите да се вслушат в това, което ние предлагаме. За съжаление това не се получи и сега виждаме, че има съответно напрежение. Виждаме, че единият от синдикатите не подкрепи определянето на размера на минималната работна заплата“, коментира Петкова, цитирана от NOVA.

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Тя отправи критики към управляващите, като заяви, че не са успели да постигнат съгласие със социалните партньори.

Според нея, след като не е постигнато съгласие между работодателите и синдикатите в рамките на социалния диалог, решението за размера на минималната работна заплата остава в ръцете на правителството. Петкова изрази опасение, че управляващите ще определят сума, която е изгодна за тях.

ГЕРБ критикува липсата на информация за бюджетната рамка

Теменужка Петкова коментира и бюджетната рамка, която правителството изпраща в Европейската комисия. По думите ѝ Народното събрание и Комисията по бюджет и финанси не са били информирани за основните ѝ параметри.

„България е в процедура по свръхдефицит. Смятам, че трябваше поне да ни запознаят с основните параметри на бюджетната рамка. Това не се случи и не знам на какво се дължи това високомерие на управляващите“, заяви депутатът от ГЕРБ.

Тя посочи, че очаква Европейската комисия да даде повече яснота за параметрите на рамката.

Петкова разкритикува и заявените от премиера Румен Радев намерения за ограничаване на дефицита, намаляване на дълга и съкращаване на разходите. Според нея не е обяснено как ще бъдат постигнати тези цели и в какъв размер ще бъдат промените.

Депутатът определи като сериозен проблем за бизнеса и планираното въвеждане на данък върху свръхпечалбите.

„Това на практика ще засегне пряко печелившия, добре организиран бизнес. „Прогресивна България“ дойдоха на власт с обещанието, че няма да увеличават данъците и няма да въвеждат нови такива, но се получава точно обратното“, заяви Петкова.

Тя посочи още, че се предвижда увеличение на данъчните оценки на сградите, което според нея ще доведе и до по-висок данък върху недвижимите имоти.

ГЕРБ не подкрепя минимална заплата от 660 евро

Депутатът от ГЕРБ и член на социалната комисия Илиана Жекова също заяви, че партията не подкрепя предложения от правителството размер на минималната работна заплата от 660 евро.

Според нея сумата е определена по неясен механизъм.

„Считаме, че той е определен по неясен механизъм и задаваме въпроса защо точно 660 евро, а не 672 евро, колкото беше всъщност определен тавана на минималната работна заплата“, посочи Жекова.