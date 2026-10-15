Парламентът одобри покупката на още 5 германски системи за противовъздушна отбрана

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Н ародното събрание прие с почти пълно мнозинство предложението на Министерски съвет за придобиване на ПВО системи. Договорът е за 5 ракетни установки RIS-T SLM от Германия.

Единствените които гласуваха "против" са "Възраждане", предаде NOVA.

Договорът е за пет ракетни установки RIS-T SLM от Германия. С този контракт България прави нова стъпка към модернизирането на противовъздушната си отбрана, като ракетните комплекси, които са на стойност над 1 млрд. евро, ще бъдат бъдат финансирани чрез европейския инструмент SAFE.

За новите системи са предвидени и управляеми ракети, допълнително оборудване, гаранционно обслужване и първоначална логистична поддръжка.

В пленарната зала депутатите призоваха правителството и за работа по придобиване и на антидрон системи. А от "Демократична България" и днес настояха за по сериозни мерки в района на Черно море.

"В условията на променена среда в Европа, изграждането на модерна противовъздушна отбрана е от крайна необходимост", заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той отбеляза, че такава система не може да разчита само на изтребители.

Димо Дренчев от "Възржадане" коментира: "Аз не чух финасовите параметри на тази сделка, как ще плащаме тези пари, кога ще пристигнат тези комплекси".

Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС пък посочи: "Придобиването на системи в сферата на отбраната не е нито бързо, нито лесно. В нашата реалност минава през четири правителства".

Иво Цанев от ДПС посочи: "Вместо да търсим варианти за намаляване на разходите за сметка на определени модули, които заменяме, трябва да потърсим разширяване на покритието на антидрон системите".

А Ивайло Мирчев от "Демократична България" заяви: "Трябва да бъде създаден щит в Черно море, за да може търговското корабоплаване да не бъде нарушавано. Трябва да има тясно взаимодействие между България, Турция и Румъния в рамките на НАТО. Също така изискване от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение и допълнителни сили на Алианса по бреговете на трите страни".

Какво представлява системата IRIS-T SLM

IRIS-T SLM е германска система за противовъздушна отбрана със среден обсег, разработена от компанията Diehl Defence. Тя е предназначена за защита на населени места, военни обекти и критична инфраструктура от въздушни заплахи. Системата може да противодейства на различни въздушни цели, като използва радар, команден център и ракетни пускови установки. Според производителя ракетата има обсег до 40 км и може да поразява цели на височина до 20 км.

Системата е съвместима със стандартите на НАТО и може да се интегрира с други средства за противовъздушна отбрана. Мобилната ѝ конфигурация позволява разполагането ѝ на различни позиции според оперативните нужди.

България разширява проекта за противовъздушна отбрана

Придобиването на петте нови комплекса е втори етап от проекта за модернизиране на българската противовъздушна отбрана. През 2024 г. парламентът одобри придобиването на първа система IRIS-T SLM, а сегашното решение предвижда към нея да бъдат добавени още пет. Така планираният брой на комплексите става шест.

Освен ракетните установки проектът включва управляеми ракети, допълнително оборудване, гаранционно обслужване и първоначална логистична поддръжка. Предвидени са също инфраструктура за експлоатацията на системите и съхранение и поддръжка на ракетите.

Общата стойност на двата етапа на проекта е над 1,1 млрд. евро, като финансирането е предвидено по европейския инструмент SAFE за подкрепа на отбранителните инвестиции. След парламентарното одобрение предстоят необходимите стъпки по програмното споразумение между България и Германия и допълнението към договора с германския производител Diehl Defence.