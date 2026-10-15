България

Парламентът одобри покупката на още 5 германски системи за противовъздушна отбрана

България ще придобие комплексите IRIS-T SLM с европейско финансиране по инструмента SAFE. Те са предназначени за защита от въздушни заплахи

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 15 минути / 15 октомври 2026, 11:53
ДБ предлага компенсация от 20 евроцента за горивата

ДБ предлага компенсация от 20 евроцента за горивата
ДПС призова Демерджиев да поиска оставката на директора на ОДМВР - Кърдажи

ДПС призова Демерджиев да поиска оставката на директора на ОДМВР - Кърдажи
Д-р Брънзалов: Контролът трябва да е превантивен, а не с показни арести след три години

Д-р Брънзалов: Контролът трябва да е превантивен, а не с показни арести след три години
Опасно изпреварване в Бистрица завърши с верижна катастрофа и избягал шофьор

Опасно изпреварване в Бистрица завърши с верижна катастрофа и избягал шофьор
С множество тежки травми и счупени прешлени е мъжът, пострадал от паднал клон в Сливен

С множество тежки травми и счупени прешлени е мъжът, пострадал от паднал клон в Сливен
Проф. Мариела Генева обжалва ареста по делото за източване на милиони от Здравната каса

Проф. Мариела Генева обжалва ареста по делото за източване на милиони от Здравната каса
ВСС реши: Магдалена Лазарова става временно главен прокурор

ВСС реши: Магдалена Лазарова става временно главен прокурор
От 19° до почти зимни температури - студен фронт обръща времето

От 19° до почти зимни температури - студен фронт обръща времето

Н ародното събрание прие с почти пълно мнозинство предложението на Министерски съвет за придобиване на ПВО системи. Договорът е за 5 ракетни установки RIS-T SLM от Германия.

Единствените които гласуваха "против" са "Възраждане", предаде NOVA.

Договорът е за пет ракетни установки RIS-T SLM от Германия. С този контракт България прави нова стъпка към модернизирането на противовъздушната си отбрана, като ракетните комплекси, които са на стойност над 1 млрд. евро, ще бъдат бъдат финансирани чрез европейския инструмент SAFE.

За новите системи са предвидени и управляеми ракети, допълнително оборудване, гаранционно обслужване и първоначална логистична поддръжка.

В пленарната зала депутатите призоваха правителството и за работа по придобиване и на антидрон системи. А от "Демократична България" и днес настояха за по сериозни мерки в района на Черно море.

"В условията на променена среда в Европа, изграждането на модерна противовъздушна отбрана е от крайна необходимост", заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той отбеляза, че такава система не може да разчита само на изтребители.

Димо Дренчев от "Възржадане" коментира: "Аз не чух финасовите параметри на тази сделка, как ще плащаме тези пари, кога ще пристигнат тези комплекси".

Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС пък посочи: "Придобиването на системи в сферата на отбраната не е нито бързо, нито лесно. В нашата реалност минава през четири правителства".

Иво Цанев от ДПС посочи: "Вместо да търсим варианти за намаляване на разходите за сметка на определени модули, които заменяме, трябва да потърсим разширяване на покритието на антидрон системите".

А Ивайло Мирчев от "Демократична България" заяви: "Трябва да бъде създаден щит в Черно море, за да може търговското корабоплаване да не бъде нарушавано. Трябва да има тясно взаимодействие между България, Турция и Румъния в рамките на НАТО. Също така изискване от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение и допълнителни сили на Алианса по бреговете на трите страни".

Какво представлява системата IRIS-T SLM

IRIS-T SLM е германска система за противовъздушна отбрана със среден обсег, разработена от компанията Diehl Defence. Тя е предназначена за защита на населени места, военни обекти и критична инфраструктура от въздушни заплахи. Системата може да противодейства на различни въздушни цели, като използва радар, команден център и ракетни пускови установки. Според производителя ракетата има обсег до 40 км и може да поразява цели на височина до 20 км.

Системата е съвместима със стандартите на НАТО и може да се интегрира с други средства за противовъздушна отбрана. Мобилната ѝ конфигурация позволява разполагането ѝ на различни позиции според оперативните нужди.

България разширява проекта за противовъздушна отбрана

Придобиването на петте нови комплекса е втори етап от проекта за модернизиране на българската противовъздушна отбрана. През 2024 г. парламентът одобри придобиването на първа система IRIS-T SLM, а сегашното решение предвижда към нея да бъдат добавени още пет. Така планираният брой на комплексите става шест.

Освен ракетните установки проектът включва управляеми ракети, допълнително оборудване, гаранционно обслужване и първоначална логистична поддръжка. Предвидени са също инфраструктура за експлоатацията на системите и съхранение и поддръжка на ракетите.

Общата стойност на двата етапа на проекта е над 1,1 млрд. евро, като финансирането е предвидено по европейския инструмент SAFE за подкрепа на отбранителните инвестиции. След парламентарното одобрение предстоят необходимите стъпки по програмното споразумение между България и Германия и допълнението към договора с германския производител Diehl Defence.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
ВСС реши: Магдалена Лазарова става временно главен прокурор

ВСС реши: Магдалена Лазарова става временно главен прокурор

Внучката на Доналд Тръмп влезе по спешност в болница

Внучката на Доналд Тръмп влезе по спешност в болница

Коя е Магдалена Лазарова - новият и.ф. главен прокурор на България

Коя е Магдалена Лазарова - новият и.ф. главен прокурор на България

„Приключихме с това“: Зеленски отмени забраната за удари по руски рафинерии

„Приключихме с това“: Зеленски отмени забраната за удари по руски рафинерии

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
След дръжките на вратите, Китай вдигна мерника и на големите екрани в колите

След дръжките на вратите, Китай вдигна мерника и на големите екрани в колите

carmarket.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 1 ден
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 1 ден
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 1 ден
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Илон Мъск за срива на Starshield в Украйна: Белият дом реши ограничението, не SpaceX

Илон Мъск за срива на Starshield в Украйна: Белият дом реши ограничението, не SpaceX

Свят Преди 18 минути

Технологичният гигант отхвърли обвиненията за забавения спътников интернет на фронта и посочи американското правителство

Диагнозата рак на папа Лъв шокира Ватикана - какво следва за папството?

Диагнозата рак на папа Лъв шокира Ватикана - какво следва за папството?

Свят Преди 26 минути

Първият американски папа се възстановява след операция от рак на белия дроб, докато Ватиканът е изправен пред въпроси за бъдещите му пътувания и управлението на Църквата

<p>НС прие промените в сроковете за &bdquo;Гражданска отговорност&ldquo;</p>

Застрахователите няма да могат да отказват „Гражданска отговорност“ за 1, 3 или 6 месеца

България Преди 1 час

Парламентът прие промени в Кодекса за застраховането. Новите правила засягат определени категории превозни средства, а Гаранционният фонд получава допълнителни правомощия

Илияна Йотова: Искам да бъда българският президент на мира

Илияна Йотова: Искам да бъда българският президент на мира

Президентски избори Преди 1 час

Препълнена зала на Държавната опера в Бургас посрещна кандидатпрезидентската двойка Йотова – Вълчев

„Нетфликс“ съкращава около 1000 души: Растежът на стрийминг гиганта се забавя

„Нетфликс“ съкращава около 1000 души: Растежът на стрийминг гиганта се забавя

Свят Преди 1 час

Приходите растат все по-бавно, вторите сезони губят зрители, а акциите са поевтинели с една четвърт от началото на годината

Шон „Диди“ Комбс е хоспитализиран след сбиване с наркобарон в затвора, според ново твърдение

Шон „Диди“ Комбс е хоспитализиран след сбиване с наркобарон в затвора, според ново твърдение

Свят Преди 1 час

Нова информация твърди, че музикалният магнат Шон „Диди“ Комбс е бил хоспитализиран след сбиване със затворник в Ню Джърси. Травмата му не е животозастрашаваща и той вече е върнат обратно в изолация

Откриха най-стария потънал кораб в света край бреговете на Турция

Откриха най-стария потънал кораб в света край бреговете на Турция

Любопитно Преди 1 час

Археолози попаднаха на находка отпреди близо 4700 години, която разкрива неподозирани детайли за морската търговия и живота на древните мореплаватели

Hugel

Запознайте се с Hugel - французинът, който издигна електронната музика на световно ниво

Любопитно Преди 1 час

Французинът зад хита "I Adore You" разкрива как е създал дебютния си албум "Twenty One" по време на международни турнета, защо използва изкуствен интелект и как лична среща с неговия идол Снуп Дог е пренаписала правилата на играта

<p>Скандалът с новия прессекретар на Тръмп се разраства</p>

Адвокат без адвокатски права? Скандалът с новия прессекретар на Доналд Тръмп се разраства

Любопитно Преди 1 час

Администрацията на Тръмп твърдо защити Кейти Захария, след като стана ясно, че е провалила адвокатския си изпит в Калифорния, а срещу нея веднага беше подадена и официална жалба

Първа публична изява на Хари и Меган след завръщането им във Великобритания

Първа публична изява на Хари и Меган след завръщането им във Великобритания

Любопитно Преди 1 час

Принц Хари и Меган Маркъл направиха първата си съвместна публична проява в Нотингам след завръщането си във Великобритания, докато дворецът категорично напомни, че двамата действат единствено в качеството си на частни лица

Разследват управителя и главната сестра на белодробната болница в Благоевград за измама с близо 20 000 евро

Разследват управителя и главната сестра на белодробната болница в Благоевград за измама с близо 20 000 евро

България Преди 1 час

Според прокуратурата лечебното заведение е получило неправомерно средства от НЗОК по документи с невярно съдържание. Междувременно общината предупреди за риск за съществуването на болницата

Противогрипната ваксина Influvac няма да се продава в аптеките в България този сезон

Противогрипната ваксина Influvac няма да се продава в аптеките в България този сезон

България Преди 1 час

<p>Радев:&nbsp;&bdquo;Челси 3&ldquo; ще бъде буксиран до Бургас за оглед след атаките в Черно море</p>

Радев от Брюксел: България иска мораториум върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море

Свят Преди 2 часа

Премиерът търси обща инициатива с Румъния и Турция и очаква подкрепа от европейските партньори. Той коментира още бъдещето на „Лукойл“, бюджета на ЕС и минималната заплата

След дипломатическото фиаско: Кимбърли Гилфойл остава в Европа да си търси богат съпруг

След дипломатическото фиаско: Кимбърли Гилфойл остава в Европа да си търси богат съпруг

Любопитно Преди 2 часа

Бившата годеница на Тръмп-джуниър отказа да се завърне в САЩ от срам след корупционния скандал в Атина. Кимбърли Гилфойл е решила да остане на Стария континент с ясен план - да си намери нов, изключително богат съпруг

Мъж намушка брат си след битов скандал, пострадалият е с опасност за живота

Мъж намушка брат си след битов скандал, пострадалият е с опасност за живота

България Преди 2 часа

„Проверяваха коланите по четири пъти“: Посетители разкриват тревожни подробности преди падането на мъж от влакче в САЩ

„Проверяваха коланите по четири пъти“: Посетители разкриват тревожни подробности преди падането на мъж от влакче в САЩ

Свят Преди 2 часа

Часове преди 42-годишният учител Хасан Карием да падне фатално от 60-метровото влакче „Голиат“ в Georgia Six Flags, атракционът е бил спиран за поддръжка. Очевидци разказват за странни технически проблеми, тестов пробег и неколкократна проверка на коланите

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
1

Лешояди, преживяли бракониерски острел, излюпиха първо малко

sinoptik.bg
1

Зазимяват екзотичните растения в Балчик

sinoptik.bg

Разгорещена битка за попечителство: Синът на Хали Бери ще даде показания в съда

Edna.bg

Хилари Суонк и съпругът ѝ Филип Шнайдер ще стават родители за трети път

Edna.bg

Магдалена Лазарова е новият и.ф. главен прокурор

Nova.bg

„Челси 3“ ще бъде буксиран до Бургас за оглед след атаките в Черно море

Nova.bg