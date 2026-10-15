България

ДПС призова Демерджиев да поиска оставката на директора на ОДМВР - Кърджали

Причината - съмнения за полицейско насилие

Василена Василева Василена Василева

15 октомври 2026, 12:02
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Д епутати от ДПС призоваха вътрешния министър Иван Демерджиев да поиска оставката на директора на Областната дирекция на МВР в Кърджали, старши комисар Щерьо Милчев. Поводът са твърдения за полицейски натиск и неправомерни действия на служители в областта, изложени от представители на партията.

Калин Стоянов съобщи за случай на полицейско насилие в Кърджали

Миналата седмица депутати от ДПС съобщиха за подобен случай. По думите на Калин Стоянов след това с тях са се свързали и други хора със сигнали за предполагаем натиск.

„Явно престъпната практика от конкретни служители в Областна дирекция на МВР в Кърджали продължава“, коментира Стоянов, цитиран от NOVA.

Той посочи, че Никола Николов, за когото депутатите вече са изнесли информация, е присъствал заедно с майка си. По думите на Стоянов различни хора продължават да търсят контакт с тях, като целта вероятно е да бъдат оттеглени подадените жалби.

„С майката наскоро се е свързал неин познат, като ѝ казал, че с нея иска да говори Петромил Сотиров. Това бил човекът на Демерджиев, с който трябва да се срещне“, заяви Стоянов.

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  • Случай с мъж със счупена ръка

Стоянов представи и сигнал за 63-годишен мъж, който според разказа му има медицинска препоръка за смяна на двете коленни стави.

По думите на депутата мъжът шофирал автомобила си, когато настъпил разделителната линия и бил спрян от трима служители на МВР в Кърджали. След размяна на реплики били повикани още трима полицаи, а проверката продължила с шестима служители.

„Започва брутално извличане от колата на този трудно подвижен човек. Белезниците са поставени толкова силно, че в болницата молят да ги отпуснат или свалят. Полицаите не го правят“, разказа Стоянов.

Според изложената от него информация мъжът бил отведен в районното управление, а на следващата сутрин, около 7:30 ч., бил транспортиран с линейка до Спешна помощ. Там било установено, че ръката му е счупена.

Стоянов заяви, че според него случаят е показателен за практика, която се случва под ръководството на директора на областната дирекция. Твърденията му не представляват независимо установени факти.

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  • ДПС настоява за оставката на директора на ОДМВР

Айтен Сабри също отправи критики за предполагаем натиск над жители на Кърджали и призова за отговорност.

„Докога ще продължат репресиите в Кърджали? Искаме да задържим децата на България тук. Какво се случва? Насилие, полицейски произвол. Защо? Кому е нужно?“, попита тя.

Сабри постави въпроса и за отношенията между служители на полицията и млади хора в града.

„Това, че имаш баща, който е началник на ОДМВР, позволява ли ти по този начин да се отнасяш с децата и младежите на Кърджали? Защо? Кому е нужно? И защо трябва да продължаваме да репресираме нашите хора и да ги е страх да излязат?“, заяви депутатът.

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Тя призова вътрешния министър Иван Демерджиев незабавно да поиска оставката на старши комисар Щерьо Милчев.

Хамид Хамид съобщи, че адвокатката на Никола Николов е подала сигнали, а ден по-късно получила, по думите му, намеци и директни заплахи да внимава къде ходи по улицата, за да не ѝ се случи нещо.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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