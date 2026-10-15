Шон „Диди“ Комбс е хоспитализиран след сбиване с наркобарон в затвора, според ново твърдение

Ш он „Диди“ Комбс е отишъл в болница, след като се е сбил с осъден наркобарон, съобщава източник пред PEOPLE.

Рано в събота, 10 октомври, Комбс е бил откаран от затвора в болницата, потвърди човек, запознат със ситуацията.

Източникът добави още, че контузията на Комбс не е животозастрашаваща. Основателят на Bad Boy Records беше върнат в затвора в събота и отново поставен в изолация.

TMZ първоначално съобщи, че Комбс е бил хоспитализиран с травма на главата.

Diddy’s Mystery Head Injury Came from Prison Fight with Drug Lord, Source Says https://t.co/kdTV2HVrNW — People (@people) October 14, 2026

Подробностите около битката остават неясни.

„Здравето и благополучието на Шон са наша непосредствена грижа и ние оценяваме всички, които са се свързали с нас“, каза говорителят на Комбс Джуда Енгелмайер.

По-рано бе потвърдено, че Комбс е държан в изолация след репортаж на NBC News, в който се твърди, че музикалният магнат е бил видян с контрабандни вещи.

Комбс беше осъден на 50 месеца затвор, след като беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране с цел проституция (и оправдан по по-сериозни обвинения) миналата година. В присъдата му беше признат престой в затвора от над година след ареста му през 2024 г.

Diddy reportedly got into a fight with Jamaican drug lord Christopher “Dudus” Coke inside federal prison, leaving him with a head injury that required hospitalization. https://t.co/05MpLxFwPZ — Daily Loud (@DailyLoud) October 15, 2026

Музикалният магнат излежава остатъка от присъдата си във FCI Fort Dix – затвор с ниска степен на сигурност във военна база в Ню Джърси.

В момента освобождаването му е планирано за 2 март 2028 г., след като датата беше отложена спрямо първоначалния план за януари 2028 г.