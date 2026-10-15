Свят

Шон „Диди“ Комбс е хоспитализиран след сбиване с наркобарон в затвора, според ново твърдение

Нова информация твърди, че музикалният магнат Шон „Диди“ Комбс е бил хоспитализиран след сбиване със затворник в Ню Джърси. Травмата му не е животозастрашаваща и той вече е върнат обратно в изолация

15 октомври 2026, 11:28
Шон „Диди“ Комбс е хоспитализиран след сбиване с наркобарон в затвора, според ново твърдение
Източник: БТА

Ш он „Диди“ Комбс е отишъл в болница, след като се е сбил с осъден наркобарон, съобщава източник пред PEOPLE.

Рано в събота, 10 октомври, Комбс е бил откаран от затвора в болницата, потвърди човек, запознат със ситуацията.

Източникът добави още, че контузията на Комбс не е животозастрашаваща. Основателят на Bad Boy Records беше върнат в затвора в събота и отново поставен в изолация.

TMZ първоначално съобщи, че Комбс е бил хоспитализиран с травма на главата.

Подробностите около битката остават неясни.

„Здравето и благополучието на Шон са наша непосредствена грижа и ние оценяваме всички, които са се свързали с нас“, каза говорителят на Комбс Джуда Енгелмайер.

По-рано бе потвърдено, че Комбс е държан в изолация след репортаж на NBC News, в който се твърди, че музикалният магнат е бил видян с контрабандни вещи.

Комбс беше осъден на 50 месеца затвор, след като беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране с цел проституция (и оправдан по по-сериозни обвинения) миналата година. В присъдата му беше признат престой в затвора от над година след ареста му през 2024 г.

Музикалният магнат излежава остатъка от присъдата си във FCI Fort Dix – затвор с ниска степен на сигурност във военна база в Ню Джърси.

В момента освобождаването му е планирано за 2 март 2028 г., след като датата беше отложена спрямо първоначалния план за януари 2028 г.

Шон Диди Комбс Бой в затвора Наркобарон Травма на главата Хоспитализация Кристофър Дудус Коук Присъда Изолация Музикален магнат
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

ВСС реши: Магдалена Лазарова става временно главен прокурор

ВСС реши: Магдалена Лазарова става временно главен прокурор

Внучката на Доналд Тръмп влезе по спешност в болница

Внучката на Доналд Тръмп влезе по спешност в болница

Коя е Магдалена Лазарова - новият и.ф. главен прокурор на България

Коя е Магдалена Лазарова - новият и.ф. главен прокурор на България

„Приключихме с това“: Зеленски отмени забраната за удари по руски рафинерии

„Приключихме с това“: Зеленски отмени забраната за удари по руски рафинерии

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
10 любопитни факта за Лабрадудълите

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 1 ден
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 1 ден
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 1 ден
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Не мисля, че диша“: Публикуваха разтърсващото обаждане до 911 за Хейдън Пенетиър

„Не мисля, че диша“: Публикуваха разтърсващото обаждане до 911 за Хейдън Пенетиър

Свят Преди 9 минути

Публикуван бе драматичният запис от спешния телефон 911, разкриващ отчаяните опити за спасяването на актрисата Хейдън Пенетиър. Аудиото показва последните минути на звездата от „Герои“, чиято смърт на 36 години разтърси Холивуд

Илон Мъск за срива на Starshield в Украйна: Белият дом реши ограничението, не SpaceX

Илон Мъск за срива на Starshield в Украйна: Белият дом реши ограничението, не SpaceX

Свят Преди 23 минути

Технологичният гигант отхвърли обвиненията за забавения спътников интернет на фронта и посочи американското правителство

Работодателите могат да повишават квалификацията на служителите си с европейски пари

Работодателите могат да повишават квалификацията на служителите си с европейски пари

Парите ни Преди 44 минути

Агенцията по заетостта отваря втори прием за фирми

,

KINO NOVA с 4 номинации от световните GEMA Awards

Любопитно Преди 49 минути

Международното признание е за творческия екип на Нова Броудкастинг Груп, създал новата визуална идентичност на филмовия канал

ДПС призова Демерджиев да поиска оставката на директора на ОДМВР - Кърдажи

ДПС призова Демерджиев да поиска оставката на директора на ОДМВР - Кърдажи

България Преди 51 минути

Причината - съмнения за полицейско насилие

<p>България купува още 5 германски системи за&nbsp;ПВО</p>

Парламентът одобри покупката на още 5 германски системи за противовъздушна отбрана

България Преди 1 час

България ще придобие комплексите IRIS-T SLM с европейско финансиране по инструмента SAFE. Те са предназначени за защита от въздушни заплахи

Сидни Суини стана неузнаваема: Холивудската блондинка се дегизира като брюнетка

Сидни Суини стана неузнаваема: Холивудската блондинка се дегизира като брюнетка

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Еуфория“ се разходи инкогнито в увеселителен парк с перука, подарък от нейна приятелка

<p>НС прие промените в сроковете за &bdquo;Гражданска отговорност&ldquo;</p>

Застрахователите няма да могат да отказват „Гражданска отговорност“ за 1, 3 или 6 месеца

България Преди 1 час

Парламентът прие промени в Кодекса за застраховането. Новите правила засягат определени категории превозни средства, а Гаранционният фонд получава допълнителни правомощия

Илияна Йотова: Искам да бъда българският президент на мира

Илияна Йотова: Искам да бъда българският президент на мира

Президентски избори Преди 1 час

Препълнена зала на Държавната опера в Бургас посрещна кандидатпрезидентската двойка Йотова – Вълчев

Hugel

Запознайте се с Hugel - французинът, който издигна електронната музика на световно ниво

Любопитно Преди 1 час

Французинът зад хита "I Adore You" разкрива как е създал дебютния си албум "Twenty One" по време на международни турнета, защо използва изкуствен интелект и как лична среща с неговия идол Снуп Дог е пренаписала правилата на играта

<p>Скандалът с новия прессекретар на Тръмп се разраства</p>

Адвокат без адвокатски права? Скандалът с новия прессекретар на Доналд Тръмп се разраства

Любопитно Преди 1 час

Администрацията на Тръмп твърдо защити Кейти Захария, след като стана ясно, че е провалила адвокатския си изпит в Калифорния, а срещу нея веднага беше подадена и официална жалба

Първа публична изява на Хари и Меган след завръщането им във Великобритания

Първа публична изява на Хари и Меган след завръщането им във Великобритания

Любопитно Преди 1 час

Принц Хари и Меган Маркъл направиха първата си съвместна публична проява в Нотингам след завръщането си във Великобритания, докато дворецът категорично напомни, че двамата действат единствено в качеството си на частни лица

Разследват управителя и главната сестра на белодробната болница в Благоевград за измама с близо 20 000 евро

Разследват управителя и главната сестра на белодробната болница в Благоевград за измама с близо 20 000 евро

България Преди 1 час

Според прокуратурата лечебното заведение е получило неправомерно средства от НЗОК по документи с невярно съдържание. Междувременно общината предупреди за риск за съществуването на болницата

Противогрипната ваксина Influvac няма да се продава в аптеките в България този сезон

Противогрипната ваксина Influvac няма да се продава в аптеките в България този сезон

България Преди 1 час

<p>Радев:&nbsp;&bdquo;Челси 3&ldquo; ще бъде буксиран до Бургас за оглед след атаките в Черно море</p>

Радев от Брюксел: България иска мораториум върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море

Свят Преди 2 часа

Премиерът търси обща инициатива с Румъния и Турция и очаква подкрепа от европейските партньори. Той коментира още бъдещето на „Лукойл“, бюджета на ЕС и минималната заплата

След дипломатическото фиаско: Кимбърли Гилфойл остава в Европа да си търси богат съпруг

След дипломатическото фиаско: Кимбърли Гилфойл остава в Европа да си търси богат съпруг

Любопитно Преди 2 часа

Бившата годеница на Тръмп-джуниър отказа да се завърне в САЩ от срам след корупционния скандал в Атина. Кимбърли Гилфойл е решила да остане на Стария континент с ясен план - да си намери нов, изключително богат съпруг

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
1

Лешояди, преживяли бракониерски острел, излюпиха първо малко

sinoptik.bg
1

Зазимяват екзотичните растения в Балчик

sinoptik.bg

Разгорещена битка за попечителство: Синът на Хали Бери ще даде показания в съда

Edna.bg

Хилари Суонк и съпругът ѝ Филип Шнайдер ще стават родители за трети път

Edna.bg

Магдалена Лазарова е новият и.ф. главен прокурор

Nova.bg

„Челси 3“ ще бъде буксиран до Бургас за оглед след атаките в Черно море

Nova.bg