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Илон Мъск: Ограниченията за Starshield в Украйна се решават от Вашингтон, не от SpaceX

Технологичният гигант отхвърли обвиненията за забавения спътников интернет на фронта и посочи американското правителство

15 октомври 2026, 12:30
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Т ехнологичният магнат Илон Мъск заяви, че администрацията на президента Доналд Тръмп, а не компанията SpaceX, стои зад ограничаването на скоростта на военната версия на спътниковата мрежа Starlink - Starshield, използвана от украинската армия. Временният срив и забавяне на връзката предизвикаха истинска паника в Киев и застрашиха ключови операции на фронта, съобщи The Post.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че подобно ограничение на интернет скоростта ще струва човешки животи, тъй като пряко пречи на възможностите на страната да се отбранява срещу руските атаки.

Първоначално украински и европейски представители насочиха критиките си директно към Мъск. Собственикът на SpaceX обаче бързо категорично отрече вина:

„Системите Starshield са собственост и се контролират от правителството на САЩ. Всички ограничения върху скоростта или използването се решават от американските военни и в крайна сметка от президента на САЩ“, написа Мъск.

Той направи ясна разлика между цивилната и военната система: „Starlink е търговска услуга, собственост и под контрола на SpaceX. Използването на Starlink е ограничено до цивилни или отбранителни дейности и не може да се използва за нападателни военни действия, тъй като това би било неподходящо за частна компания“.

Критичен момент за дрон операциите

Украинските въоръжени сили разчитат изключително много на Starshield за управление на безпилотните си летателни апарати и логистичните операции. Военните са забелязали, че интернет връзката рязко се влошава и прекъсва при дронове, движещи се със скорост над 160 км/ч.

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров по-късно съобщи, че проблемът постепенно се решава: „Връзката при скорости до 160 км/ч вече се възстановява. Пълното премахване на ограничението на скоростта за Starshield е от решаващо значение за отбраната на Украйна. Благодарим на Илон Мъск и се надяваме на продължаваща подкрепа“.

Въпреки възстановяването, украински представители признават, че сривът е осуетил няколко активни военни операции срещу руските сили. „Това е огромна грешка. Хората ще загинат“, заяви Зеленски в интервю за предаването Piers Morgan Uncensored.

Политическо напрежение между Вашингтон и Киев

Забавянето на интернет услугата съвпадна с нарастващото напрежение между администрацията на Тръмп и Киев. Според запознати Белият дом е изразил недоволство от украинските удари срещу руски петролни рафинерии, които доведоха до скок в цените на дизеловото гориво и създадоха политически главоболия за Тръмп преди междинните избори в САЩ.

Междувременно стана ясно, че Русия е извършила нови балистични атаки, за които Украйна не е получила предварително предупреждение от американското разузнаване - практика, която бе обичайна доскоро.

Източник от украинските среди коментира пред The Post: „Пентагонът има договор със SpaceX за услугите на Starshield през Космическите сили. Но съществуването на договора не изяснява напълно дали военните, или SpaceX имат крайното право да налагат конкретни оперативни ограничения като това за скоростта“.

Източник: The Post    
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