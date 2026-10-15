Запознайте се с Hugel - французинът, който издигна електронната музика на световно ниво

К ариерата на Hugel е истинско пътешествие към слънцето.

През юни френският диджей (роден като Флоран Югел) издаде дългоочаквания си дебютен албум „Twenty One“, отбелязвайки точно 21 години, откакто за първи път застава зад пулта в Марсилия, Франция.

За Hugel издаването на пълнометражен албум винаги е било част от дългосрочния план; той просто е изчаквал момента, в който да изгради стабилна фен база. Сега, след като е постигнал това, той се стреми да сподели своята история и да се свърже с хората на чисто човешко ниво.

Meet Hugel: the French DJ Taking Electronic Music to New Heights (Exclusive) https://t.co/OJ3sOFS5E3 — People (@people) October 14, 2026

„Той представлява цялото пътуване“, казва той за албума, който събира емблематични колаборации със Snoop Dogg, Big Sean, French Montana, David Guetta, Ultra Naté, Scott Storch и Tokischa. Музикалният продукт прелива от влияния и жанрове, включително афро хаус, латино хаус, хип-хоп, R&B и денс.

След премиерата си, „Twenty One“ оглави глобалната класация на Spotify за топ албуми, но това е само началото. Следващата стъпка пред Hugel е разширената луксозна версия на албума, която ще предложи още по-вълнуващи съвместни проекти като естествено продължение на неговия разказ.

В интервюто си за PEOPLE, задкулисният двигател зад хита „I Adore You“ говори откровено за творческия път зад „Twenty One“, работата с неговия детски идол и мисията да бъде артист, близък до хората.

Откъде започна пътят към създаването на „Twenty One“?

Hugel: Когато реших да правя албум, нямаше представа откъде да започна. Казах на мениджмънта си: „Добре, искам да направя албум. Време е.“ Отидохме в Лос Анджелис, за да говорим с издателя и да уговорим студийни сесии. Първите дни в Ел Ей бяха само загрявка, но сесията с Нетон Вега ми даде нужната яснота.

След това продължих да пиша в Дубай – там се родиха „Habibi“, „Playboy“ и „Make Me Go“. Последваха Бали, където записах още парчета, и Австралия, където създадох „Next to Me“. Това е албум, изкован изцяло на турне. Срещах нови хора, пътувах, свирех на живо и черпех вдъхновение отвсякъде.

Коя песен ви се стори най-рискова и коя донесе най-голяма удовлетвореност?

Hugel: „Movin’ To The Sun“. Това беше огромен риск, защото изкуственият интелект е твърде спорна тема в нашата индустрия и много хора са настроени против него. Но моята работа като артист е да изследвам новите технологии и да видя какво можем да постигнем с тях. Парчето се превърна в един от най-големите сингли в албума, така че рискът определено си заслужаваше. Гордея се и с факта, че съм първият международен диджей, който използва подобен подход – макар всичко да е продуцирано по изцяло човешки път. Публикувах дори видео в социалните мрежи с пълна разбивка на процеса.

Чухме, че Snoop Dogg ви е написал лично за съвместна работа. Истина ли е?

Hugel: Да. Първата ми реакция беше: „Какво, по дяволите?“ Ето, вижте съобщението в Instagram [отваря телефона]. Той ми пише: „Хей, голям фен съм. Дай да направим хит.“ Помислих си: „Лудост!“ Това е един от моите най-големи идоли. Той и д-р Дре са причината въобще да стана музикален продуцент.

Срещнахме се в Лос Анджелис. Дойде у дома ми, запозна се с майка ми. Седяхме в домашната студия, правихме музика, пуснахме плоча и записахме песента заедно. Второто ни парче пък излиза съвсем скоро във втората част на албума. Изключително съм горд.

Кой е най-ранният ви музикален спомен и кога разбрахте, че искате да сте продуцент?

Hugel: Един от най-ранните спомени е как слушам „Around the World“ на Daft Punk. Като дете в колата усилих звука докрай, а майка ми избухна: „Какво е тази скапана музика?“ А аз просто отвърнах: „О, обожавам я.“

Албумът отразява 21 години упорит труд. Кога за първи път усетихте, че нещата се получават?

Hugel: Честно казано, спрях да работя обикновена работа на 21 години. Между 17 и 21-годишна възраст бях правил какво ли не – от Макдоналдс и шофьор на камион до продавач на застраховки. Тогава взех решение да се посветя изцяло на музиката и станах резидент диджей в голям клуб в Южна Франция. Успехът за мен започна в момента, в който успях да правя това, което обичам, и да ми плащат за него. Оттам нататък просто надграждах стъпка по стъпка.

Какво бихте искали хората да знаят за вас?

Hugel: Аз съм изцяло за хората. Не се опитвам да се поставям над никого. Просто следвам страстта си и се опитвам да нося щастие на останалите. Мисията ми на тази планета е да разпространявам любов. Живеем в общество, където твърде много хора обичат да злословят и да рушат чуждите мечти през социалните мрежи. Аз все още вярвам в човечността и моята цел е да вдъхновявам колкото се може повече от вас.