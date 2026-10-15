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Адвокат без адвокатски права? Скандалът с новия прессекретар на Доналд Тръмп се разраства

Администрацията на Тръмп твърдо защити Кейти Захария, след като стана ясно, че е провалила адвокатския си изпит в Калифорния, а срещу нея веднага беше подадена и официална жалба

15 октомври 2026, 11:04
Адвокат без адвокатски права? Скандалът с новия прессекретар на Доналд Тръмп се разраства
Източник: Getty Images

Н овият прессекретар на Доналд Тръмп - Кейти Захария, получи публична подкрепа от Белия дом, след като доклад повдигна нови въпроси относно нейната юридическа квалификация.

Изданието The Wall Street Journal, позовавайки се на източник с преки познания по темата, съобщи, че Кейти е явила на изпита за адвокатски права в Калифорния, след като е завършила юридическия факултет на университета „Пепърдайн“ през 2011 г., но не го е издържала.

Източник: Getty Images

В отговор на запитване от HELLO! за коментар, Белият дом сподели изявление от директора по комуникациите Стивън Чунг, подкрепящо новия говорител.

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„Кейти е великолепно и прекрасно допълнение към екипа“, заяви той.

Белият дом предостави и отговора на самата Кейти относно нейния юридически опит: „Практикувала съм международно транзакционно право с всички необходими квалификации“.

Юридическата квалификация на Кейти Захария под лупа

Тръмп обяви назначаването на Кейти на 9 октомври, описвайки я като адвокат. Впоследствие се появиха въпроси дали тя изобщо е имала право да практикува право в Съединените щати.

От университета „Пепърдайн“ потвърдиха, че Кейти е придобила бакалавърска степен през 2007 г. и диплома по право през 2011 г. Нейните академични квалификации поради това са отделен въпрос от питането за професионалния ѝ лиценз.

Източник: Getty Images

По-рано тази седмица изданието Popular Information съобщи, че е потърсило доказателства за нейната регистрация за практикуване на право във всички 50 щата и Вашингтон, Колумбия, но не е открило такива. Публикацията обърна внимание и на профила ѝ в LinkedIn, където беше посочена ролята на главен юридически съветник в неправителствената организация Fix California.

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Последващият доклад на The Wall Street Journal добави и твърдението за резултата ѝ от изпита. В него се посочва, че по-късно тя е работила в екипа по международно право на юридическата кантора Zhong Lun в Пекин, където за заеманата от нея позиция не са се изисквали американски адвокатски права.

Отговорът, предоставен на HELLO!, не адресира пряко съобщеният резултат от изпита, нито посочва юрисдикция, в която Кейти да е придобила права да практикува.

Източник: Getty Images

Кейти Захария пред въпроси след първия си брифинг в Белия дом

Въпросът привлече още по-голямо внимание след дебютния брифинг на Кейти във вторник, 13 октомври. Попитана в кой щат е издържала изпита за адвокатски права, Тръмп пренасочи въпроса към новата си говорителка. „Когато се преместих в Китай“, отговори Кейти, без да назове конкретна американска юрисдикция.

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В сряда организацията Campaign for Accountability обяви, че е подала жалба до Адвокатската колегия на щат Калифорния с искане да бъдат проучени нейните публични описания относно квалификацията ѝ.

Жалбата изисква провеждането на разследване; тя не представлява констатация за извършено нарушение и не потвърждава, че регулаторният орган официално е започнал такова.

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Първият брифинг на Кейти продължи приблизително 14 минути, като бяха приети въпроси от три медии, според Associated Press.

След това Тръмп похвали нейното представяне с думите: „Мисля, че се справи отлично. Справи се много добре“.

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В изявлението, предоставено на HELLO!, Стивън Чунг също изрази увереност във възможностите ѝ да заеме позицията: „Тя притежава уникална квалификация и е изключително умна, за да помага за информирането на американския народ за всички страхотни неща, които президентът Тръмп и неговата администрация правят, и ще свърши невероятна работа като прессекретар“.

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Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария
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