Адвокат без адвокатски права? Скандалът с новия прессекретар на Доналд Тръмп се разраства

Н овият прессекретар на Доналд Тръмп - Кейти Захария, получи публична подкрепа от Белия дом, след като доклад повдигна нови въпроси относно нейната юридическа квалификация.

Изданието The Wall Street Journal, позовавайки се на източник с преки познания по темата, съобщи, че Кейти е явила на изпита за адвокатски права в Калифорния, след като е завършила юридическия факултет на университета „Пепърдайн“ през 2011 г., но не го е издържала.

Източник: Getty Images

В отговор на запитване от HELLO! за коментар, Белият дом сподели изявление от директора по комуникациите Стивън Чунг, подкрепящо новия говорител.

Новият прессекретар на Белия дом с „брутален“ дебют и лапсус с мъжа си

„Кейти е великолепно и прекрасно допълнение към екипа“, заяви той.

Белият дом предостави и отговора на самата Кейти относно нейния юридически опит: „Практикувала съм международно транзакционно право с всички необходими квалификации“.

Юридическата квалификация на Кейти Захария под лупа

Тръмп обяви назначаването на Кейти на 9 октомври, описвайки я като адвокат. Впоследствие се появиха въпроси дали тя изобщо е имала право да практикува право в Съединените щати.

От университета „Пепърдайн“ потвърдиха, че Кейти е придобила бакалавърска степен през 2007 г. и диплома по право през 2011 г. Нейните академични квалификации поради това са отделен въпрос от питането за професионалния ѝ лиценз.

Източник: Getty Images

По-рано тази седмица изданието Popular Information съобщи, че е потърсило доказателства за нейната регистрация за практикуване на право във всички 50 щата и Вашингтон, Колумбия, но не е открило такива. Публикацията обърна внимание и на профила ѝ в LinkedIn, където беше посочена ролята на главен юридически съветник в неправителствената организация Fix California.

Новият глас на Белия дом: Коя е Кейти Захария, която Тръмп избра за прессекретар

Последващият доклад на The Wall Street Journal добави и твърдението за резултата ѝ от изпита. В него се посочва, че по-късно тя е работила в екипа по международно право на юридическата кантора Zhong Lun в Пекин, където за заеманата от нея позиция не са се изисквали американски адвокатски права.

Отговорът, предоставен на HELLO!, не адресира пряко съобщеният резултат от изпита, нито посочва юрисдикция, в която Кейти да е придобила права да практикува.

Източник: Getty Images

Кейти Захария пред въпроси след първия си брифинг в Белия дом

Въпросът привлече още по-голямо внимание след дебютния брифинг на Кейти във вторник, 13 октомври. Попитана в кой щат е издържала изпита за адвокатски права, Тръмп пренасочи въпроса към новата си говорителка. „Когато се преместих в Китай“, отговори Кейти, без да назове конкретна американска юрисдикция.

Тръмп избра ново лице на Белия дом: Коя е жената, която заменя Карълайн Левит

В сряда организацията Campaign for Accountability обяви, че е подала жалба до Адвокатската колегия на щат Калифорния с искане да бъдат проучени нейните публични описания относно квалификацията ѝ.

Жалбата изисква провеждането на разследване; тя не представлява констатация за извършено нарушение и не потвърждава, че регулаторният орган официално е започнал такова.

Белият дом застава зад Кейти Захария

Първият брифинг на Кейти продължи приблизително 14 минути, като бяха приети въпроси от три медии, според Associated Press.

След това Тръмп похвали нейното представяне с думите: „Мисля, че се справи отлично. Справи се много добре“.

Рокади в Белия дом: Каролин Ливит се сбогува с поста, а Натали Харп привлече вниманието

В изявлението, предоставено на HELLO!, Стивън Чунг също изрази увереност във възможностите ѝ да заеме позицията: „Тя притежава уникална квалификация и е изключително умна, за да помага за информирането на американския народ за всички страхотни неща, които президентът Тръмп и неговата администрация правят, и ще свърши невероятна работа като прессекретар“.