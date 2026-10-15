„Нетфликс“ съкращава около 1000 души: Растежът на стрийминг гиганта се забавя

Американската стрийминг платформа „Нетфликс“ (Netflix) ще съкрати около 1000 работни места, или 6% от служителите си, на фона на забавянето на растежа на компанията. Това съобщиха американски медии, цитирани от Франс прес. Компанията не е отговорила незабавно на искане на АФП за коментар.

„Нашата мисия – да забавляваме света – е амбициозна и изпълнението й изисква дисциплина при определянето на приоритетите ни по отношение на персонала и ресурсите“, са написали във вътрешно съобщение двамата съизпълнителни директори Тед Сарандос и Грег Питърс, цитирани от няколко американски медии, сред които ABC и CNBC.

Приходите растат по-бавно

„Нетфликс“, която вече е лидер на пазара на стрийминг услуги, вече не успява да увеличава бизнеса си със същите темпове като преди. През второто тримесечие приходите й са нараснали с 13,4% срещу 16,2% през предходното тримесечие и 15,9% за същия период на 2025 г. За третото тримесечие компанията очаква растежът да се забави до 11,7%.

Акциите на компанията са поевтинели с 25% от началото на годината на Нюйоркската фондова борса, което свидетелства за опасенията на инвеститорите.

Вторите сезони губят зрители

Според няколко медии след години на непрекъснат растеж времето, което потребителите прекарват в платформата, вече не се увеличава със същите темпове. В началото на юли Блумбърг съобщи, че гледаемостта на сериалите средно спада след първия сезон.

Сарандос призна през юли, че вторите сезони наистина се гледат по-малко от първите, но подчерта, че това е „много разпространено явление в индустрията“. По думите му средният спад между първия и втория сезон е по-слаб отколкото през 2025 г.

„Съкращенията в „Нетфликс“ показват, че дори стрийминг платформите не са защитени от стагнация и финансови затруднения“, коментира Рос Бенес, анализатор в компанията за проучвания eMarketer. По думите му под засилващия се натиск „Нетфликс“ ще се опита да обърне тенденцията, като предлага по-евтино съдържание.