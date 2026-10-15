Застрахователите няма да могат да отказват „Гражданска отговорност“ за 1, 3 или 6 месеца

З астрахователите няма да могат да отказват сключването на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за срок от 30 дни. Това реши парламентът с приети на второ четене промени в Кодекса за застраховането, внесени от Даниел Парушев и депутати от „Прогресивна България“.

Променят сроковете за "Гражданска отговорност“

По предложение на Петър Петров от „Възраждане“ депутатите записаха изрично, че застрахователите не могат да отказват сключването на такава застраховка и за срок от три или шест месеца.

Възможността се отнася до определени категории превозни средства: тези с временна или транзитна регистрация, за срока на валидност на регистрацията; бавнодвижещи се пътни превозни средства; самоходни машини; моторни превозни средства от категория L, включително мотопеди; къмпинг-ремаркета и къмпинг-автомобили.

Месечна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери – застрахователите ще са длъжни да я предлагат

Спор за задължителните срокове

Петър Петров обоснова предложението с необходимостта в закона изрично да бъдат посочени сроковете, за които застрахователите не могат да отказват сключването на договор.

Според него липсата на такъв текст би оставила възможност дружествата сами да определят за кои периоди предлагат застраховката.

„Опасявам се, че без такъв текст той ще избере между 9 и 11 месеца, те си преследват печалбата“, аргументира се депутатът.

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС заяви, че няма да подкрепи подобно предложение. Според него съществува риск застрахователите да откажат сключването на договор въпреки изричното изискване в закона.

„Застраховането трябва да срещне интересите на застрахования и на застрахователя чрез математика, тук все едно казваме на една банка, че е длъжна да сключи договор за заем с някого“, коментира Горанов.

Колегата му Александър Иванов посочи, че застрахователният пазар в България е конкурентен и над 20 компании предлагат „Гражданска отговорност“.

„Не можем да задължим със закон какъв да бъде прагът на вноската по тази застраховка“, добави той.

Мотористи излязоха на протест в София

Мотористи протестираха срещу поскъпването

На 19 юни мотористи протестираха в центъра на София с искания, свързани със застраховката „Гражданска отговорност“, припомня БТА.

Те се обявиха против поскъпването на полицата и настояха застрахователните компании да предлагат възможност за сключването ѝ за срок под една година. Протестиращите поискаха и възстановяване на разсроченото плащане, което според тях е било ограничено от всички дружества в началото на март.

Промени в работата на Гаранционния фонд

С други приети изменения Комисията за финансов надзор ще може по собствена инициатива да взема решения за покриване на недостиг на средства във фондовете, управлявани от Гаранционния фонд. Досега това можеше да става по предложение на управителния съвет на фонда.

Според вносителите промените ще позволят по-бърза реакция при необходимост от допълнително финансиране.

КС образува дело за автомобилните застраховки

Предвижда се и Гаранционният фонд чрез Обезпечителния фонд да извършва плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи по задължения, свързани със застраховател с отнет лиценз.

Това включва обезщетения, лихви, разходи по уреждането на застрахователни претенции и такси за обработката им. Целта е Бюрото да не се налага първо да осигурява необходимите средства, а след това да търси възстановяването им.