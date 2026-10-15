Жена е обвинена, че е сипала отрова за охлюви в обяда на колежката си, с която имала връзка

А встралийка беше обвинена, след като се предполага, че е сипала отрова за охлюви в кърито на своя колежка.

Полицията в щата Западна Австралия съобщава, че предполагаемата жертва е приготвила храна за колегите си през февруари, която те споделили по време на сутрешната си почивка.

Когато обаче 58-годишната жена се върнала да изяде остатъка за обяд, тя забелязала яркозелени гранули в храната, а след като опитала, езикът ѝ изтръпнал.

Обвиняемата, която е имала връзка с жертвата, е подведена под отговорност за застрашаване на живота, здравето или безопасността на друго лице след продължило месеци разследване. Тя ще се изправи пред съда на 5 ноември.

Полицията твърди, че 43-годишната жена, чието име не се съобщава, е посетила склад за химикали, преди да се върне в стаята за почивка, където било оставено кърито.

След като опитала от ястието, пострадалата го предала на детективите, които идентифицирали веществото като гранули срещу охлюви, съдържащи металехид - отровно химическо съединение.

Комисар Кол Бланш заяви пред журналисти, че отровата може да причини тежки увреждания или смърт.

„Изключително благодарни сме, че жената, която е опитала кърито, веднага е усетила, че нещо не е наред“, каза той, цитиран от телевизия Seven Network.