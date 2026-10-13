България

От ареста Попова подаде оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив

Ръководството на Медицинския университет не можеше да я освободи едностранно

Николай Киров Николай Киров

13 октомври 2026, 16:08
От ареста Попова подаде оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив
Източник: БТА

П роф. Мариела Генева-Попова, обвинена с още петима души за източване на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), подаде оставка като декан на Медицинския факултет при Медицинския университет в Пловдив и директор на Клиниката по ревматология при Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Свети Георги". Това потвърдиха пред БТА от висшето училище и университетската болница.

Оставката е приета незабавно. Временно изпълняващ длъжността декан на Медицинския факултет е проф. д-р Павел Тимонов, заместник-декан на факултета. Предстоят административни процедури за избор за нов декан. 

МУ-Пловдив: Ректорът не може да освободи едностранно декана проф. Мариела Генева-Попова

Проф. Попова беше арестувана при акция на отдел „Икономическа полиция“ при Областна дирекция (ОД) на МВР – Пловдив, под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив, и съвместно с представители на Министерството на здравеопазването. Повдигнатото обвинение на шестимата задържани е за участие в организиране престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации за над 3 млн. евро.

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста проф. Мариела Генева-Попова и постанови „парична гаранция“ от 10 хил. евро за Адриан Белов, счетоводител в частния ѝ медицински център „Артмед“. Попова направи пълни самопризнания пред разследващите и изрази съжаление в съдебната зала. Останалите четирима обвиняеми са освободени с различни мерки за неотклонение.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Ирина Шопова    
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