МУ-Пловдив: Ректорът не може да освободи едностранно декана проф. Мариела Генева-Попова

Р екторът на Медицинския университет в Пловдив не може едностранно да освободи проф. Мариела Генева-Попова от поста декан на Медицинския факултет, тъй като към момента няма законово основание за това. Това се посочва в официално становище на висшето училище, изпратено до NOVA.

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От МУ-Пловдив обясняват, че Законът за висшето образование и Кодексът на труда определят случаите, при които ректорът има право по собствена инициатива да прекрати трудовото правоотношение на член на академичния състав или на служител, заемащ изборна ръководна длъжност.

Според ръководството на университета към момента не е налице нито едно от предвидените в законодателството обстоятелства, които биха позволили деканът да бъде освободен със заповед на ректора.

От висшето училище уточняват, че ако компетентните институции постановят окончателно решение, присъда или друг акт, който налага отстраняването или освобождаването на проф. Генева-Попова, ректорът ще предприеме необходимите действия и ще издаде съответната заповед.

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Кой ръководи Медицинския факултет

Междувременно от 7 октомври 2026 г. ръководството на Медицинския факултет е временно поверено на проф. д-р Павел Тимонов, дм. До момента той е бил заместник-декан.

Така от университета правят разграничение между временното изпълнение на деканските функции и окончателното освобождаване от длъжност, за което според официалната позиция на МУ-Пловдив е необходимо конкретно правно основание.

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Какво се случи в УМБАЛ „Св. Георги“

Становището на университета идва след мащабната полицейска операция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив на 5 октомври.

При акцията бяха задържани 10 души, сред които проф. Мариела Генева-Попова, която освен декан на Медицинския факултет ръководи и Клиниката по ревматология в болницата.

Разследването е свързано със съмнения за неправомерно получаване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации.

Впоследствие прокуратурата привлече към наказателна отговорност шестима души. Според разследващите в клиниката били отчитани пациенти, които реално не са преминавали болнично лечение, както и медицински дейности, за които са били получавани средства от НЗОК.

По данни, представени от прокуратурата, предполагаемите щети надхвърлят 3 млн. евро.

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Проф. Генева-Попова остава в ареста

На 7 октомври Окръжният съд в Пловдив постанови проф. Генева-Попова да остане в ареста.

Същевременно нейният зет Адриан Белов, който е счетоводител в частния ѝ медицински център, беше освободен срещу парична гаранция от 10 000 евро.

Решението на съда по мерките за неотклонение не представлява окончателно произнасяне по вината на обвиняемите.