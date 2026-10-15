Работодателите могат да повишават квалификацията на служителите си с европейски пари

Агенцията по заетостта стартира на 15 октомври втори прием на заявления за обучения по проекта „Специфични умения за работната сила“, съобщи Министерството на труда и социалната политика. Допустими за кандидатстване са работодателите, които с европейски средства могат да повишат квалификацията на своите служители. По време на първия прием бяха подадени над 450 заявления.

Какво финансира проектът

Проектът подкрепя придобиването на специфични професионални умения, включително за работа с нови технологии и дигитални инструменти. Работодателите сами определят необходимите обучения и избират външни организации или обучители с подходящ опит за тяхното провеждане.

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В обученията могат да бъдат включени служители на трудов договор с работно време от минимум четири часа дневно, назначените по договори за управление и контрол, както и самоосигуряващи се лица.

Колко пари могат да получат фирмите

Максималният размер на помощта за един работодател е 15 338,76 евро без ДДС, включително собственото му съфинансиране. Един служител може да премине повече от едно обучение, но общата им стойност не може да надвишава 1278,23 евро без ДДС.

Как и до кога се кандидатства

Заявленията и необходимите документи се подават чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), като за получател се посочва Агенцията по заетостта. Крайният срок е 16:00 ч. на 16 ноември 2026 г.

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Проектът се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс. Подробна информация за условията, допустимите разходи и необходимите документи е публикувана на сайта на Агенцията по заетостта.