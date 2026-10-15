Внучката на Доналд Тръмп влезе по спешност в болница

Н ай-голямата внучка на Доналд Тръмп – 19-годишната Кай Тръмп, съобщи, че наскоро е претърпяла неочаквана хирургическа интервенция заради контузия на китката, пише PEOPLE.

Младата голфърка разкри за процедурата, като публикува селфи от болничното си легло в личния си профил в Instagram. На кадъра се вижда заздравяващата ѝ ръка, която е бинтована и с превръзка.

Кай разясни подробности около контузията, лечението и възстановяването си в три последователни поста към снимката. Тя сподели, че е травмирала китката си по време на първия си турнир за сезона – Golfweek Fall Classic 2026 в Южна Каролина, състоял се между 6 и 8 септември.

„Въпреки че се надявах да избегна операцията, след разговори със семейството ми, треньорите и медицинския ми екип разбрах, че това е най-правилното решение за дългосрочното ми здраве и за бъдещето ми в спорта, който обичам“, заявява дъщерята на Доналд Тръмп-младши.

„Определено не си представях следващите няколко месеца по този начин, но понякога животът поднася неочаквани обрати. Избирам да ги посрещна с търпение и силна решителност“, допълва тя.

Първокурсничката от Университета в Маями подчертава, че възстановяването ѝ ще изисква време.

„Истинска късметлийка съм да бъда заобиколена от страхотни хора, които продължават да ме вдъхновяват, да ме подкрепят и да ми напомнят, че всяко предизвикателство е възможност да израснеш. Да имаш правилните хора до себе си е от изключително значение и съм безкрайно благодарна за това“, казва още Кай.

Kai Trump’s college golf season takes a hit as she undergoes ‘unexpected’ surgery https://t.co/3epPGBz9dQ https://t.co/Sjlr1f50oE — New York Post (@nypost) October 14, 2026

Тя изразява благодарност към съотборничките си, треньорския щаб, семейството и лекуващия си лекар д-р Мишел Карлсън от Специализираната хирургична болница в Ню Йорк за професионалните грижи.

Кай е най-голямото от петте деца на Доналд Тръмп-младши и бившата му съпруга Ванеса. Тя има трима братя – Доналд III (17 г.), Тристан (15 г.) и Спенсър (13 г.), както и по-малка сестра Клоуи (12 г.). Кай е и най-голямата сред всичките си братовчеди в семейство Тръмп.

Още преди да постъпи в университета, близки до семейството разкриха, че тя е изключително отдадена на голфа и притежава необходимата дисциплина да стигне до най-високите върхове в този спорт.